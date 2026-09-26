తుప్పు పట్టిన కత్తుల నుంచి మాడిన గిన్నెల క్లీనింగ్ వరకు - బంగాళాదుంపతో అద్భుతమైన చిట్కాలు!
కూరల్లోకే కాదు, క్లీనింగ్లోనూ నంబర్ వన్ - ఆలూ చేసే అద్భుతమైన ఉపయోగాలపై ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 5:09 PM IST
Amazing Uses of Potato : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో ఒకటి 'బంగాళాదుంప'. దీనినే 'ఆలుగడ్డ, ఉర్లగడ్డ, పొటాటో' అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. ఏ పేరుతో పిలిచినా దీనికి ఉండే క్రేజ్ వేరు. అయితే, మనందరికీ ఆలూతో వివిధ రకాల కూరలు, స్నాక్స్ మాత్రమే చేసుకుంటామని తెలుసు. కానీ, బంగాళాదుంపతో కేవలం వంటకాలు మాత్రమే కాకుండా అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. పాత్రల క్లీనింగ్ నుంచి చెక్క ఫర్నిచర్ను మెరిపించడం వరకు పలు ఇంటి అవసరాలకూ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ పాత్రల్ని మెరిపిస్తుంది!
స్టీలు, ఐరన్ పాత్రలు వాతావరణంలోని తేమ కారణంగా తుప్పు పడుతుంటాయి. అయితే దీన్ని వదిలించడానికి ఆలూను ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా బంగాళాదుంపను మందపాటి స్లైసుల్లా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్లైస్ను గిన్నెలు తోమే సోప్ లిక్విడ్లో ముంచి లేదంటే బేకింగ్ సోడాలో అద్ది, పాత్రలు తుప్పు పట్టిన చోట నెమ్మదిగా రుద్దాలి. ఫలితంగా తుప్పు వదిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందట. అనంతరం డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్తో శుభ్రం చేసి పొడిగా తుడిచి ఆరబెడితే సరిపోతుందంటున్నారు.
వంటింట్లో వాడే కత్తులు తుప్పు పడుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో బంగాళాదుంప ముక్కతో తుప్పు పట్టిన కత్తులపై రుద్ది ఓ ఐదు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో కడిగి పొడిగా తుడిచేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
వెండి వస్తువులను మెరిపించొచ్చు!
వెడి ఆభరణాలు లేదా వస్తువులు గాలి తగిలి కొన్ని రోజులకు నల్లగా మారుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు వాటిని ఆలుగడ్డలు మరిగించిన వాటర్తో శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అది కూడా వాటర్ బాగా వేడిగా, మరీ చల్లగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ నీటిలో ఆయా వస్తువుల్ని వేసి గంటపాటు ఉంచి, ఆ తర్వాత బ్రష్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ బంగాళాదుంప వాటర్లో ఉండే స్టార్చ్ నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలు/వస్తువుల్ని తిరిగి మెరిపించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
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మాడిన గిన్నెల మరకలు మాయం!
వంట చేసే క్రమంలో కొన్నిసార్లు గిన్నెలు మాడి, అడుగంటుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో వాటిని క్లీన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ, మీకు తెలుసా? మాడి అడుగంటిన పాత్రల క్లీనింగ్కు బంగాళాదుంప చక్కగా పనిచేస్తుందట. దీనికోసం మందపాటి స్లైస్లా కట్ చేసుకున్న ఆలూ ముక్కను నిమ్మరసంలో ముంచి మాడిన ప్లేస్లో రుద్దాలి. ఆపై దాన్ని ఓ 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం సబ్బు నీటితో నెమ్మదిగా రుద్ది కడిగితే సూపర్ రిజల్ట్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
మిర్రర్స్ :
ఇంట్లో కిటికీలకు అమర్చిన గ్లాసులు, డ్రస్సింగ్ టేబుల్ అద్దాలు మసకబారినట్లు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో వాటిని శుభ్రం చేయటానికి ఆలూ ముక్కను తీసుకుని రుద్దితే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆలూలోని స్టార్చ్ అద్దాలు మసకబారకుండా చేయటంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.
చెక్క ఫర్నిచర్ :
చెక్కతో చేసిన వస్తువులు, ఫర్నిచర్, లెదర్ బ్యాగులు, ఇతర వస్తువుల్ని శుభ్రం చేయడానికి ఆలూ చక్కగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. బంగాళాదుంప ముక్కలకు కొద్దిగా వెనిగర్, టీ స్పూన్ ఉప్పు, చేర్చి స్పాంజితో చెక్క ఫర్నీచర్పై రుద్దితే అవి తిరిగి కాంతివంతంగా మారతాయంటున్నారు.
అంతేకాదు, దుస్తులు, కార్పెట్లపై పడిన టమాటా కెచప్ వంటి మరకలను పొటాటోతో ఈజీగా వదిలించవచ్చంటున్నారు. ఆలూ ఉడికించిన వాటర్లో స్పాంజ్ను ముంచి మరక పడిన చోట రుద్దితే బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
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