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సింగరేణిలో ఆసక్తికరం - ప్రతిరోజూ అమావాస్య బోర్డు చూసిన తర్వాతే పనిలోకి!

- పౌర్ణమి, అమావాస్య తేదీలు స్పష్టంగా కనిపించేలా బ్లాక్ బోర్డు - ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగానే ఈ సూచికలు ఏర్పాటు చేస్తామంటున్న అధికారులు

Singareni
Singareni (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 5:04 PM IST

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PVK-5 Mine Kothagudem : కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరే వారు పౌర్ణమి, ఆమావాస్య తిథులు చూసుకుంటారు. కొత్తగా ఏదైనా పనిమీద బయటకు వెళ్లేవారు కూడా ముహూర్తాలు చూసుకొని బయల్దేరుతారు. కానీ, సింగరేణిలో కార్మికులు ఇది రోజూ చూస్తారని మీకు తెలుసా? గనిలోకి వెళ్లే ప్రవేశ ద్వారం వద్ద పెద్ద బోర్డు మీద అమావాస్య, పౌర్ణమి తేదీలను పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాసి ఉంచుతారు. పక్కనే క్యాలెండర్​ కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ప్రతీ కార్మికుడూ అసంకల్పితంగానైనా సరే ప్రతిరోజూ ఆ బోర్డును చూస్తారు! మరి, ఎందుకో మీకు తెలుసా? ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పౌర్ణమి, అమావాస్య రోజుల్లో భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకే రేఖలోకి వస్తాయి. అలా సూర్యుడు, చంద్రుడి గురుత్వాకర్షణ శక్తులు ఏకమై భూమిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి. దీనినే "స్ప్రింగ్ టైడ్స్" అని పిలుస్తారు. ఈ కారణంగానే సముద్రాల్లో అలలు సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగసిపడతాయి. ఇదే ప్రభావం భూమి ఘనపొరలపై కూడా ఒత్తిడి కలిగిస్తుందని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది స్వల్పంగానే ఉంటుంది. అయితే, సాధారణ ప్రాంతాల్లో ఈ మార్పులు పెద్దగా ప్రభావం చూపకపోయినప్పటికీ, అప్పటికే తవ్వకాల కారణంగా బలహీనపడిన భూగర్భ గనుల్లో కాస్త ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు రాతి పొరల స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం కూడా ఉంటుందంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ముఖ్యంగా గనుల్లో పైకప్పును ఆనుకుని ఉన్న రాతి పొరల్లో అప్పటికే అంతర్గత ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పగులు ఏర్పడినా, రాతి పొరలు కాస్త జారినా ఒక్కసారి గని కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో కార్మికులు లోపల ఉండిపోతే ప్రాణనష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే అమావాస్య, పౌర్ణమి రోజుల్లో గని అధికారులు భద్రతా చర్యలను మరింత నిశితంగా పరిశీలిస్తారు.

అయితే, ప్రతీ అమావాస్య, పౌర్ణమి సమయాల్లో ప్రమాదాలు జరుగుతాయనే గ్యారెంటీ లేదు. కానీ, గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సింగరేణి యాజమాన్యం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో భాగంగానే కార్మికులను అప్రమత్తం చేసేందుకు ఇలా తేదీలతో కూడిన సూచికల బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ బోర్డుల ఏర్పాటు అన్ని గనుల్లోనూ ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పై బోర్డు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని సింగరేణి PVK-5 భూగర్భ గనిలోనిది. కొత్తగా గని సందర్శనకు వెళ్లినవారు ఆసక్తిగా తిలకిస్తారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

పౌర్ణమి, అమావాస్య రోజుల్లో సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే రేఖలో ఉంటాయి. ఈ కారణంగా భూమ్యాకర్షణ శక్తి అధికమవుతుంది. అందుకే ఆ రోజుల్లో సముద్రంలో కూడా అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతుంటాయి. భూపొరల్లో కదలికలు ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల గుల్లగుల్లగా ఉన్నటువంటి భూగర్భగనుల్లో పైకప్పులు కూలడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా ఈ సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తారు

- డి. కోటయ్య, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ఎర్త్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయం మైనింగ్ విభాగం, కొత్తగూడెం

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