రేపటి నుంచే "అమర్నాథ్ యాత్ర" - మంచుకొండల్లో 57రోజుల పవిత్ర యాత్ర!
జులై 3 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు - ఎలా వెళ్లాలి? ఏమేం తీసుకువెళ్లాలంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 12:04 PM IST
Amarnath Yatra 2026 : అమర్నాథ్ యాత్ర జులై 3న ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకున్న వారిని యాత్రకు అనుమతిస్తారు. ఆగస్టు 28 వరకు జరిగే ఈ యాత్రలో దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది పాల్గొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో యాత్రికులు తమ వెంట ఏమేం తీసుకువెళ్లాలో ముందే తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయాణ భారం తగ్గుతుంది.
జమ్మూ కశ్మీర్లోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణిలో ఉన్న పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర, హిందూ మతంలోని గొప్ప పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,888 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఒక గుహలో సహజంగా మంచుతో ఏర్పడిన 'శివలింగాన్ని' దర్శించుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ యాత్రను చేపడతారు. యాత్ర జూలై 3 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు మొత్తం 57 రోజుల పాటు జరుగుతుంది.
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యాత్రా మార్గాలు ఇవి
జమ్మూలో జరిగే మొదటి పూజతో యాత్ర అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుంది. అమర్నాథ్ గుహకు చేరుకోవడానికి రెండు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటిది పహల్గామ్ మార్గం. ఇది సంప్రదాయమైనది. ఇక్కడి నుంచి సులువుగా చేరుకోవచ్చు. శ్రీనగర్ నుంచి సుమారు 141 కి.మీ. దూరం ఉంటుంది. నడవడానికి సుమారు 3 నుంచి 5 రోజులు పడుతుంది. రెండో మార్గం బల్తాల్. ఇది తక్కువ దూరమైనప్పటికీ చాలా నిటారుగా, కష్టంగా ఉంటుంది. బల్తాల్ నుంచి గుహకు దూరం కేవలం 14 కి.మీ. మాత్రమే. దీనిని ఒకే రోజులో పూర్తి చేయవచ్చు.
మార్గదర్శకాలు, నమోదు ప్రక్రియ : యాత్రలో పాల్గొనాలనుకునే భక్తులు 13 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండాలి. చిన్నారులు, వృద్ధులను యాత్రకు అనుమతించరు. అదే విధంగా ఆరు వారాల కంటే ఎక్కువ గర్భిణులకు సైతం అనుమతి లేదు. ఎత్తైన ప్రదేశాలలో ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా, భారత ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఏదేని ఆసుపత్రి నుంచి తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందడం అవసరం. శ్రీ అమర్నాథ్ ఆలయ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ముందుగా నమోదు చేసుకోవాలి.
ప్రయాణానికి ఏమేమి తీసుకువెళ్లాలి?
మందులు: ప్రయాణంలో వికారం, తలనొప్పి, జ్వరం ఇతర అనారోగ్యాల కోసం అవసరమైన మందులను వెంట తీసుకెళ్లాలి. ప్రథమ చికిత్స కిట్ను వెంట తీసుకువెళ్లవచ్చు.
అవసరమైనవి
- వెచ్చని దుస్తులు
- గొడుగు
- రెయిన్కోట్
- నీళ్లలో తడిసినా ఇబ్బంది లేని బూట్లు
- వాతావరణానికి తగిన దుస్తులు
ఈ వస్తువులను మర్చిపోవద్దు :
- ప్రయాణించేటప్పుడు మీ ముఖాన్ని తీవ్రమైన ఎండ, చల్లని గాలుల నుంచి రక్షించుకోవడానికి సన్స్క్రీన్ను వెంట తీసుకువెళ్లడం మర్చిపోకండి.
- హెడ్ల్యాంప్ లేదా ఫ్లాష్లైట్ తప్పకుండా తీసుకోండి.
- మీరు ట్రెకింగ్ కర్రను తీసుకెళ్లవచ్చు.
- ప్రకృతికి హాని కలిగించని కవర్లను వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
- మొబైల్ కవర్ను వెంట ఉంచుకోండి.
వివిధ పత్రాలు అవసరం:
- అమర్నాథ్ యాత్ర మార్గంలో వివిధ ప్రదేశాలలో మీరు మీ పత్రాలను తనిఖీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
- అవసరమైన గుర్తింపు పత్రాలను తీసుకువెళ్లడం మర్చిపోవద్దు.
- మీరు మీ గుర్తింపు పత్రాన్ని మీతో పాటు తీసుకువెళ్లాలి.
- ప్రయాణానికి అవసరమైన అన్ని పత్రాలను సంబంధిత శాఖ అందించిన జాబితాలో పేర్కొన్న విధంగా వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
- అనవసరమైన వస్తువులను తీసుకోవద్దు.
- మీరు సులభంగా మోయగలిగే వస్తువులను మాత్రమే ప్యాక్ చేయండి.
- సులభంగా పోగొట్టుకునే వస్తువులను వెంట తీసుకెళ్లవద్దు.
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