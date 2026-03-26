నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

మీ పిల్లలు ఆకుకూరలు తినట్లేదా? - ఇలా కర్రీ చేసి పెట్టండి!

Published : March 26, 2026 at 11:10 PM IST

Thotakura Pesarapappu Fry : తోటకూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ, పప్పు, ఫ్రై వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవేకాకుండా ఓసారి పెసరపప్పుతో కలిపి ఇలా తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచితో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే రెసిపీలతో పోల్చితే ఇది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లో వేసి తింటుంటే కలిగే ఫీలింగ్ సూపర్​గా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

టేస్టీ "రంభా చికెన్" రెసిపీ మీకోసం - అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీ దాబాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తోటకూర - ఒక కట్ట
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కట్ట తోటకూరను రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన తోటకూర, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • రెండు నిమిషాల అనంతరం నానబెట్టిన పెసరపప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
  • మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూర, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

నోరూరించే "సొరకాయ కర్రీ" - పచ్చికారం, పాలు పోసి ఇలా ట్రై చేయండి!

"కారం పొడులు" మీకు ఇష్టమా? - ఇలాంటి "పుదీనా కారం పొడి" సింపుల్​గా చేసేయండి!

