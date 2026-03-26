నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
మీ పిల్లలు ఆకుకూరలు తినట్లేదా? - ఇలా కర్రీ చేసి పెట్టండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:10 PM IST
Thotakura Pesarapappu Fry : తోటకూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ, పప్పు, ఫ్రై వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవేకాకుండా ఓసారి పెసరపప్పుతో కలిపి ఇలా తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచితో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్గా చేసుకునే రెసిపీలతో పోల్చితే ఇది చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. దీనిని వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లో వేసి తింటుంటే కలిగే ఫీలింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర - ఒక కట్ట
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 3 స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కట్ట తోటకూరను రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే చిన్న గిన్నెలో పావు కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన తోటకూర, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- రెండు నిమిషాల అనంతరం నానబెట్టిన పెసరపప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే తోటకూర పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూర, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
