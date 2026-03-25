కరకరలాడే "తోటకూర కందిపప్పు వడలు" - తింటే వదలరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 2:29 PM IST
Thotakura Kandipappu Vadalu : వడల పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ కొత్త రకం వడల రెసిపీ ఎదురు చూస్తుంది. అదే తోటకూర కందిపప్పు వడలు. ఎప్పుడూ తినే వాటితో పోలిస్తే సరికొత్త రుచినిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలు, పెద్దలకు ఇలా వేడివేడిగా వీటిని చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా తోటకూర కందిపప్పు వడలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 2 కప్పులు
- తోటకూర - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపిండి - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో రెండు కప్పుల కందిపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 3 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో తోటకూరను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, రెండు ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు యాడ్ చేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం, అర కప్పు తోటకూర తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ సూన్ల బటర్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే పావు కప్పు శనగపిండి యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చేతులను తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల మాదిరిగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత వడలను రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే తోటకూర కందిపప్పు వడలు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడిగా ఈ వడలను తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
- మీరు ఈ వడలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూర, కందిపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
