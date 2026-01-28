కరకరలాడే "తోటకూర గట్టి గారెలు" - నూనె పీల్చకుండా టేస్టీగా వస్తాయి!
తోటకూరతో సింపుల్గా చేసుకునే గారెలు - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 12:51 PM IST
Thotakura Gatti Garelu Prepare : తోటకూర పేరు చెప్పగానే మనకు పప్పు, ఫ్రై గుర్తుకొస్తుంది. కానీ వీటితో గారెలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! మరి ఈ తోటకూర గారెలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర తరుగు - ఒక కప్పు
- మినపప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- వెల్లుల్లి ముద్ద - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తరుగు - ఓ టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు శనగపప్పు, అర కప్పు మినపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 4 గంటల అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మరి మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో కాడలు లేకుండా తోటకూరను తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లంను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమం, తరిగి ఉంచిన కప్పు తోటకూర వేసి కలపాలి. అలాగే పావు కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి ముద్ద, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ అల్లం స్పూన్ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి తోటకూరను గట్టిగా పిండుతూ మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం పిండి మిశ్రమాన్ని నూనె రాసిన కవర్ మీద కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెలాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన అనంతరం కడాయికి సరిపడా గారెలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియంలో ఫ్లేమ్లో ఉంచి గారెలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉండే తోటకూర గట్టి గారెలు తయారైనట్లే!
- వేడివేడిగా టీ లేదా కాఫీ తాగుతూ ఇవి తింటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
కందగడ్డతో నోరూరించే "కారం పొడి" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నెల పాటు నిల్వ!
టమోటాలతో క్రిస్పీ, క్రంచీ "చిప్స్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!