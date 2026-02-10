ఆహా! అనిపించే "ఆలూ వెల్లుల్లి కారం" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 3:46 PM IST
Aloo Vellulli Karam : ఆలూతో చేసిన రెసిపీలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఆలూ వెల్లుల్లి కారం. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా కడుపునిండా తినేస్తారు. రెగ్యులర్గా తినే దాని కంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ ఆలూ వెల్లుల్లి కారం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 400 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- టమోటాలు - 2
- పుట్నాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఎండుమిర్చి - 6
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లో 400 గ్రాముల బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. 4 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి పెద్ద సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే ఓ చిన్న గిన్నెలో ఆరు ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు, కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి 5 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి, పుట్నాలు, 30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ దోరగా వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ముక్కలను తీసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 14 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- 14 నిమిషాల అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే నోరూరించే ఆలూ వెల్లుల్లి కారం రెడీ అయినట్లే!
