ఆలూతో అద్దిరిపోయే "వడలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!
- పిల్లలు మెచ్చే సూపర్ స్నాక్ 'రెసిపీ' - పప్పుచారు, రసంలోకి సైడ్ డిష్గానూ అదుర్స్!
Published : November 27, 2025 at 11:58 AM IST
Crispy Aloo Vada Recipe : ఆలూతో చేసే వంటలన్నా, స్నాక్స్ అయినా ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. బంగాళదుంపలతో వెరైటీగా "వడలు/గారెలు" చేసుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఇన్స్టంట్ స్నాక్గా ఇవి సూపర్ ఆప్షన్. స్నాక్గానే కాదు పప్పుచారు, రసం రెసిపీలలోకి సైడ్ డిష్గానూ కమ్మగా అద్దిరిపోతాయి. అలాగే, ఇవి నూనె తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి. మరి, ఈ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - ఆరు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- శనగపిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బంగాళదుంపలను ఉడికించకుండానే పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని ఒకసారి కడిగి మీడియం హోల్స్ ఉండే గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- అలా ఆలుగడ్డలన్నీ గ్రేట్ చేసుకున్నాక బంగాళదుంప తురుమును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు బాగా కడగాలి.
- స్టార్చ్ అంతా పోయి వాటర్ తెల్లగా మారే వరకు కడగాలని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే ఆలూ పకోడీ మంచి టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తుంది.
- ఆలూ తురుమును బాగా కడిగిన తర్వాత వాటర్ బాగా పిండి ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమంలో బైండింగ్ కోసం శనగపిండి, పొడి బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఆలూ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వాటర్యే సరిపోతుంది. అలాగే, ఒకవేళ పిండి సరిపోక బైండింగ్ సరిగ్గా రాకపోతే మరికొద్దిగా పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
- పిండిని ఆలూ తురుముకు చక్కగా కోట్ అయ్యేలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రై కోసం తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగే లోపు కలిపి పెట్టుకున్న ఆలూ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కాస్త ప్లాట్గా వడ షేప్లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ వడల్లానే కాకుండా కాగుతున్న నూనెలో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల్లా వేసుకోవచ్చు.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు గరిటెతో తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆలూతో నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలు లేదా గారెలు" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్గా చేసుకునేవి కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఇవి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
