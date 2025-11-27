ETV Bharat / offbeat

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "వడలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

- పిల్లలు మెచ్చే సూపర్ స్నాక్ 'రెసిపీ' - పప్పుచారు, రసంలోకి సైడ్​ డిష్​గానూ అదుర్స్!

Crispy Aloo Vada Recipe
Crispy Aloo Vada Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Aloo Vada Recipe : ఆలూతో చేసే వంటలన్నా, స్నాక్స్ అయినా ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. బంగాళదుంపలతో వెరైటీగా "వడలు/గారెలు" చేసుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఇన్​స్టంట్​ స్నాక్​గా ఇవి సూపర్ ఆప్షన్. స్నాక్​గానే కాదు పప్పుచారు, రసం రెసిపీలలోకి సైడ్​ డిష్​గానూ కమ్మగా అద్దిరిపోతాయి. అలాగే, ఇవి నూనె తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి. మరి, ఈ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Aloo Vada Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - ఆరు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • శనగపిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

ఉలవలతో చారు కాదు, "గారెలు" చేసుకోండి - క్రిస్పీగా అద్దిరిపోతాయి!

Crispy Aloo Vada Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బంగాళదుంపలను ఉడికించకుండానే పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని ఒకసారి కడిగి మీడియం హోల్స్ ఉండే గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • అలా ఆలుగడ్డలన్నీ గ్రేట్ చేసుకున్నాక బంగాళదుంప తురుమును ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు బాగా కడగాలి.
  • స్టార్చ్ అంతా పోయి వాటర్ తెల్లగా మారే వరకు కడగాలని గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే ఆలూ పకోడీ మంచి టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తుంది.
  • ఆలూ తురుమును బాగా కడిగిన తర్వాత వాటర్ బాగా పిండి ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Crispy Aloo Vada Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో బైండింగ్​ కోసం శనగపిండి, పొడి బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఆలూ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వాటర్​యే సరిపోతుంది. అలాగే, ఒకవేళ పిండి సరిపోక బైండింగ్ సరిగ్గా రాకపోతే మరికొద్దిగా పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
  • పిండిని ఆలూ తురుముకు చక్కగా కోట్ అయ్యేలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రై కోసం తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Crispy Aloo Vada Recipe
మసాలాదినుసులు (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగే లోపు కలిపి పెట్టుకున్న ఆలూ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కాస్త ప్లాట్​గా వడ షేప్​లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ వడల్లానే కాకుండా కాగుతున్న నూనెలో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల్లా వేసుకోవచ్చు.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు గరిటెతో తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Crispy Aloo Vada Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అవి మంచిగా వేగాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆలూతో నిమిషాల్లోనే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలు లేదా గారెలు" రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవి కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఇవి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

- క్యాలీఫ్లవర్​తో కరకరలాడే "బైట్స్" - KFC చికెన్ పీసుల్లా అద్దిరిపోతాయి!

రోజూ తినే టిఫెన్ బోర్ కొట్టిందా? - కొత్తగా సగ్గుబియ్యంతో "అట్లు" ట్రై చేయండి!

TAGGED:

VADA RECIPE
SNACK RECIPES
EVENING SNACK RECIPE FOR KIDS
ఆలూతో అద్దిరిపోయే వడలు
CRISPY ALOO VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.