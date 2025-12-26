ETV Bharat / offbeat

మహారాష్ట్ర స్టైల్​ "ఆలూ టమాటా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!

- ఇప్పటి వరకూ ట్రై చేయని నయా 'ఆలూ' రెసిపీ - మరాఠీలు మెచ్చే ఈ కర్రీని రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరు!

Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style : బంగాళాదుంపతో చేసే వంటకాలకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ. ఆలూతో చేసే రెసిపీలను పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది ఆలూతో ఫ్రై, మసాలా కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే వంకాయ, దోసకాయ, టమాటాతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు వండుతుంటారు. అందులోనూ ఆలూ టమాటా కర్రీని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, అదే కర్రీని ఈసారి ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అదే, మహారాష్ట్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "ఆలూ టమాటా కర్రీ". దీన్నే 'ఆలూ టమోటా రసా' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం, పూరీ, చపాతీల్లోకి చిక్కని గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది. ఎవరైనా ఈ కర్రీని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, మరాఠీలు మెచ్చే ఈ టేస్టీ ఆలూ టమాటా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆలుగడ్డ ముక్కలు - రెండున్నర కప్పులు
  • నూనె - ఆరు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్రపొడి - అర టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • టమాటా ప్యూరీ - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని రెండున్నర కప్పుల పరిమాణంలో మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాటర్​లో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • నాలుగు టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీని ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగి పింక్ కలర్​లోకి మారాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (Getty Images)
  • ఆలూ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్రపొడి, వేపిన ధనియాలపొడి, కారం, పసుపు వేసుకుని కలుపుతూ మసాలాలను కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలిపి అవి కాస్త మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారాక టమాటా ప్యూరీని జత చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాల్లోని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో ఒక లీటర్ నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి.
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style (Getty Images)
  • ఆపై సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి 15 నుంచి 18 నిమిషాల పాటు ఆలూ మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి మరికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మహారాష్ట్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "ఆలూ టమాటా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఓసారి మహారాష్ట్ర పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

