మహారాష్ట్ర స్టైల్ "ఆలూ టమాటా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
- ఇప్పటి వరకూ ట్రై చేయని నయా 'ఆలూ' రెసిపీ - మరాఠీలు మెచ్చే ఈ కర్రీని రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరు!
Published : December 26, 2025 at 9:27 AM IST
Aloo Tomato Curry Maharashtra Style : బంగాళాదుంపతో చేసే వంటకాలకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ. ఆలూతో చేసే రెసిపీలను పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా చాలా మంది ఆలూతో ఫ్రై, మసాలా కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే వంకాయ, దోసకాయ, టమాటాతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు వండుతుంటారు. అందులోనూ ఆలూ టమాటా కర్రీని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, అదే కర్రీని ఈసారి ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే, మహారాష్ట్ర స్టైల్లో నోరూరించే "ఆలూ టమాటా కర్రీ". దీన్నే 'ఆలూ టమోటా రసా' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం, పూరీ, చపాతీల్లోకి చిక్కని గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది. ఎవరైనా ఈ కర్రీని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, మరాఠీలు మెచ్చే ఈ టేస్టీ ఆలూ టమాటా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆలుగడ్డ ముక్కలు - రెండున్నర కప్పులు
- నూనె - ఆరు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటాలు - నాలుగు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్రపొడి - అర టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- కారం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- టమాటా ప్యూరీ - ఒక కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆలుగడ్డలను పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని రెండున్నర కప్పుల పరిమాణంలో మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాటర్లో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఆరు టేబుల్స్పూన్ల పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- నాలుగు టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక కప్పు పరిమాణంలో టమాటా ప్యూరీని ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక ఇంగువ, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి పింక్ కలర్లోకి మారాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆలూ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్రపొడి, వేపిన ధనియాలపొడి, కారం, పసుపు వేసుకుని కలుపుతూ మసాలాలను కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలిపి అవి కాస్త మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారాక టమాటా ప్యూరీని జత చేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాల్లోని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో ఒక లీటర్ నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి.
- ఆపై సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి 15 నుంచి 18 నిమిషాల పాటు ఆలూ మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి మరికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మహారాష్ట్ర స్టైల్లో నోరూరించే "ఆలూ టమాటా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఓసారి మహారాష్ట్ర పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
