కూల్​ కూల్​ వెదర్​లో - హాట్ హాట్​ "ఆలూ టిక్కీ"!

- ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా అద్దిరిపోతుంది - ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 10:49 AM IST

Aloo Tikki : చలి ఇరగదిస్తోంది! వెన్నులోనే కాదు.. వళ్లంతా వణుకు పుట్టిస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో దేహం వేడి వాతావరణాన్ని కోరుకుంటుంది. మరి, నోరు? వేడి వేడి స్నాక్స్ కావాలంటుంది! దీంతో చాలా మంది రెగ్యులర్ గారెలు, పకోడీలు, పునుగులు వంటివి ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ.. ఆలూతో ఓ సూపర్ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు!

అందరికీ చికిన్ టిక్కా తెలుసు. కానీ బంగాళాదుంపతో ప్రిపేర్ చేసే "ఆలూ టిక్కీ" తెలుసు? ఈ సారి మీరు ఇదే ప్రిపేర్ చేసేయండి. వేడి వేడిగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా ఇష్టంగా తింటారు. బయట దుకాణాల నుంచి తెచ్చేబదులు ఇంట్లోనే హెల్దీగా తయారు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరి, దీని ప్రిపరేషన్​కు ఏమేం కావాలి? ఎలా తయారు చేయాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • 3 బంగాళాదుంపలు
  • 3 స్పూన్ల బ్రెడ్‌ పౌడర్‌
  • 1 స్పూన్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్‌
  • ముప్పావు స్పూన్ కారం
  • ముప్పావు స్పూన్ ధనియాలు పొడి
  • ముప్పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి
  • అర స్పూన్ గరంమసాలా
  • వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్
  • పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు
  • రుచికి తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగు బంగాళాదుంపలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి
  • ఉడికించడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసి, ఆ గిన్నె స్టౌ మీద పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఆలుగడ్డలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత కాస్త చల్లార్చుకొని, పొట్టు తీసి మెత్తగా మెదుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, బ్రెడ్‌ పౌడరు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • చివరగా గరంమసాలా, కొత్తిమీర తరుగు కూడా మరోసారి అంతా కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమంతో టిక్కీలు తయారు చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన సైజులో చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే.. కాస్త చిన్నగా తయారు చేసుకుంటేనే మంచిది
  • చిన్న ముద్దను తీసుకొని అర చేతిలో వేసుకొని బిస్కెట్ మాదిరి షేప్ వచ్చే వరకు అద్దుకోవాలి
  • అన్నిటినీ ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత మరుగుతున్న నూనెలో వీటిని వేసి ఫ్రై చేయాలి
  • గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు వేయించుకొని, దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది. సూపర్ టేస్టీ ఆలూ టిక్కీలు సిద్ధమైపోతాయి
  • ఈ టిక్కీలను కొబ్బరి చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో సర్వ్‌ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతాయి. టమాటా కెచప్‌ తో కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • ఎంతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ టిక్కీలు.. తింటుంటే మస్తు మజానిస్తాయి! నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

