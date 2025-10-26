టేస్టీ బడ్స్కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ "ఆలూ పాలక్" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అదరహో!
- పాలకూర నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తింటారు! - ఐదు నిమిషాల్లోనే అద్దిరిపోయే రెసిపీ రెడీ
Published : October 26, 2025 at 4:25 PM IST
Aloo saag recipe : హెల్దీగా ఉండే ఫుడ్స్ టేస్టీగా ఉండవని, నాలుకకు రుచికరంగా ఉండేవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావని అనుకుంటారు. ఇది కొంత వరకు నిజం కావచ్చేమోగానీ, అన్ని వంటలకు మాత్రం అప్లై కాదు! అలాంటి ఓ రెసిపీని ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నాం.
ఆకు కూరలు తినాలంటే చాలా మందికి ఏడుపొస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు మారాం చేస్తుంటారు. పాలకూర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని చెప్పినా కూడా మొండికేస్తుంటారు. తినే వంటకం ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదైనా సరే.. ముందు తమ నాలుక పైన ఉండే టేస్టీ బడ్స్ కి నచ్చాలంటారు. అయితే, వాళ్లు కోరుకున్నట్టుగానే పాలకూరతో అద్దిరిపోయే “ఆలూ పాలక్” రెసిపీని తయారు చేయొచ్చు. దీనివల్ల వాళ్ల ఇష్ట ప్రకారం టేస్టీగా ఉంటుంది. అమ్మలు అనుకున్నట్టు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆలు గడ్డలు 300 గ్రాములు
- తాజా పాలకూర 200 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయ తరుగు 1/4 కప్పు
- ఆయిల్ 3 స్పూన్లు
- 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- 2 పచ్చిమిర్చి
- స్పూన్ జీలకర్ర
- తగినంత ఉప్పు
- ఒకటిన్నర స్పూన్ ధనియాల పొడి
- అర స్పూన్ పసుపు
- అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
- పావు స్పూన్ ఇంగువ
- స్పూన్ కారం
- స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- స్పూన్ నిమ్మరసం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఆలుగడ్డలను ఉడికించి, పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పాలకూరను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో నూనె వేసుకోవాలి
- ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అది చిట్లుతున్నప్పుడు కచ్చా పచ్చా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి.
- కాసేపు తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి.
- అటూ ఇటూ గరిటతో తిప్పుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేస్కున్న ఉల్లి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఉల్లి పాయలు లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ఇంగువ వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న పాలకూర, ఇంకా పసుపు వేసి ఓసారి కలుపుకొని మూత పెట్టాలి.
- ఐదారు నిమిషాల్లో పాల కూర ఉడికిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలను వేసుకొని ఓసారి కలిపి, మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- ఆడుగంటకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- కాసేపు తర్వాత కారం, ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మూడ్నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మిరియాల పొడి, ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని లో-ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నిమ్మరసం వేసుకొని మిక్స్ చేసి స్టౌ ఆఫ్ చేసేస్తే సరి.
- వారెవ్వా అనిపించే ‘సాగ్ ఆలూ’ కర్రీ సిద్ధమైపోతుంది.
- చాలా మంది పిల్లలు సహజంగానే ఆలు గడ్డను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఈ రెసిపీలో పాల కూరను కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మంచి రుచిని కూడా అందిస్తుంది.
- మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
