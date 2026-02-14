అసలైన "ఆలూ ఫ్రైడ్ రెస్" - నిమిషాల్లోనే సూపర్ లంచ్ బాక్స్ రెడీ!
ఆలూతో అద్దిరిపోయే రైస్ - కర్రీ అవసరం లేదిక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 3:00 PM IST
Potato Fried Rice Recipe : ఫ్రైడ్ రైస్ అనగానే మనకు చికెన్, ఎగ్, వెజ్ రెసిపీలే గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఇవే కాకుండా ఆలూతో కూడా కమ్మని రైస్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక ఇది లంచ్ బాక్స్ల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఆలూ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంప - 1
- అన్నం - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అనాసపువ్వు - 1
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 5
- షాజీర - అర టీ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక బంగాళదుంపను పొట్టు తీసి తరిగి ఉంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు వీటిని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ఓ ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక అనాసపువ్వు, రెండు యాలకులు, ఐదు లవంగాలు, అర టీ స్పూన్ షాజీర, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా వేగాక అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు పొడిపొడిగా ఉడికించిన కప్పు అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని ఆలూ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారైనట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్మోర్ అంటారంతే!
