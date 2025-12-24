ఆలూతో అద్దిరిపోయే "మసాలా పూరీలు" - కర్రీ లేకుండానే కమ్మగా తినేస్తారు!
- రెగ్యులర్ పూరీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : December 24, 2025 at 3:56 PM IST
Aloo Puri Recipe in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు పూరీని ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే చాలు మొహమాటం లేకుండా నాలుగైదు లాగించేస్తాం. అయితే, నార్మల్గా మనందరం గోధుమపిండి లేదా మైదాతో వీటిని తయారు చేసుకుంటుంటాం. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా చాలా మందికి నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం అద్దిరిపోయే "ఆలూ మసాలా పూరీ" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే యమ్మీ, యమ్మీ అనుకుంటూ కమ్మగా తింటారు. అంతేకాదు, ఈ పూరీలు మామూలు వాటిలాగే చక్కగా పొంగుతూ సూపర్ సాఫ్ట్గానూ వస్తాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆలూతో నోరూరించే ఈ మసాలా పూరీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
- పెద్ద సైజ్ బంగాళాదుంప - ఒకటి
- అర టీస్పూన్ - వేయించిన జీలకర్ర పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - నూనె
- అర టీస్పూన్ - కారం
- పావు టీస్పూన్ - గరం మసాలా
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- చిటికెడు - పసుపు
- వాము - 2 చిటికెళ్లు
- ఆయిల్ - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పూరీ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆలూను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలూ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన వేయించిన జీలకర్రపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపను పొట్టు తీసి, మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ పేస్ట్, ఒక టీస్పూన్ నూనె, వేయించిన జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి.
- అలాగే, గరంమసాలా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పసుపు, వాము ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని 5 నిమిషాల పాటు సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. అంటే, మామూలు పిండి కంటే కూడా ఈ మిశ్రమం చాలా సాఫ్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండిని ఎంత బాగా వత్తుకుంటే పూరీలు మంచిగా పొంగుతూ, అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆ విధంగా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక దానిపై తడిగుడ్డ కప్పి పావుగంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత తడిగుడ్డ తీసి మరోసారి పిండిని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం చపాతీ పీటపై కట్ చేసిన నూనె కవర్ ఉంచి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- లేదంటే నున్నటి శుభ్రమైన కిచెన్ ఫ్లోర్పై కాస్త నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక్కో పిండి ఉండను తీసుకుని చపాతీ రోలర్తో నెమ్మదిగా రోటీల్లా వత్తుకోవాలి.
- అయితే, వీటిని మరీ పల్చగా వత్తుకోవద్దు. అలా అన్నింటినీ వత్తుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పూరీని కాగుతున్న నూనెలో వేసి వదిలేయాలి.
- అప్పుడు వాటంతటవే పైకి తేలుతాయి. అలా తేలిన తర్వాత మాత్రమే చిల్లుల గరిటెతో వేడి వేడి నూనెను పూరీపైకి అలా తోస్తుండాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా పూరీలు మరింత బాగా పొంగి సూపర్ సాఫ్ట్గా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక పూరీని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలన్నింటినీ ఆయిల్లో మంచిగా వేయించి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే ఆలూ పూరీలు మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి ఇలా బంగాళాదుంపతో పూరీలు ట్రై చేయండి.
- పూరీ కర్రీ లేకుండానే ఈ మసాలా ఆలూ పూరీలను ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేయొచ్చు!
