ETV Bharat / offbeat

ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!

- ఆలూ, రవ్వ కాంబోలో కరకరలాడే 'పునుగులు' - ఈవెనింగ్ టైమ్​ స్నాక్​గా సూపర్ ఛాయిస్!

Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aloo Punugulu Recipe in Telugu : సాయంత్రం కాగానే వేడి వేడిగా ఏమైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు బడి నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ఈవెనింగ్ టైమ్ బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు అంటూ రకరకాల స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. మరికొందరు మాత్రం ప్రిపేర్ చేసే టైమ్ లేక బయట నుంచి కొని తెస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసి పెట్టే ఒక సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు".

నార్మల్​గా పునుగుల తయారీకి ముందు రోజు పిండిని రుబ్బాలి, పులియబెట్టాలి అనుకుంటారు చాలా మంది. అలాంటి పనులేమి లేకుండానే ఇన్​స్టంట్​గా ఆలూతో ఇలా రుచికరమైన పునుగులను తయారు చేసుకోవచ్చు. స్ట్రీట్ స్టైల్ టేస్ట్​కి ఇవి ఏమాత్రం తీసిపోవు. పైగా, నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - కొద్దిగా(ఆప్షనల్)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వంటసోడా - అర టీస్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

ఉసిరికాయలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఇన్​స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పీలర్​ లేదా చాకుతో బంగాళాదుంపల పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని వాటర్ ఉన్న గిన్నెలో వేసుకుని కాసేపు పక్కనుంచాలి. ఆలూ తురుమును కాసేపు ఇలా నీటిలో వేసి ఉంచడం ద్వారా దానిలో ఉండే స్టార్చ్ మొత్తం పోయి ఫ్రెష్​​గా ఉంటుంది.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాల్సిన పని లేదు.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వ పొడిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి.
Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)
  • ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, పుల్లని పెరుగు, తురుమి పెట్టుకున్న ఆలూ తురుమును వాటర్ లేకుండా గట్టిగా పిండి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని అల్లం తరుగు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా ఒకసారి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా చేతిని ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బోండాలు/పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత పెట్టి అరగంట నుంచి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి ఎంత సేపు నానితే పునుగులు అంత పుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇక నానిన పిండిలో పునుగులు వేసుకోవడానికి ముందుగా కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, అది కరగడానికి చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో విషయమేమిటంటే, మీరు పిండిని గంటసేపు నానబెట్టినట్లయితే వంటసోడా వేయాల్సిన పని లేదు.
Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
  • అలా కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Aloo Punugulu Recipe
Aloo Punugulu Recipe (Getty Images)
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పైన కొద్దిగా చాట్ మసాలా చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, ఆలూ, రవ్వ కాంబినేషన్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని టమాటా చట్నీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా తిన్నారంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈవెనింగ్ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ పునుగులను ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి.

బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి కర్నాటక స్పెషల్ "అక్కి రొట్టె"- సుతిమెత్తగా, వేడి వేడిగా అదుర్స్!

బియ్యప్పిండితో "మసాలా దోశలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!

TAGGED:

POTATO PUNUGULU
INSTANT SNACK REVIPE
HOW TO MAKE CRISPY POTATO PUNUGULU
ఆలూతో అద్దిరిపోయే పునుగులు
ALOO PUNUGULU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.