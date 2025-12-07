ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "బంగాళదుంప పొంగనాలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Potato Stuffed Ponganalu
Potato Stuffed Ponganalu (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 10:32 AM IST

Potato Stuffed Ponganalu Making : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిలో గుంత పొంగనాలు ఒకటి. అయితే వీటిని చేయాలంటే ఒకరోజు ముందే పప్పు నానబెట్టి, రాత్రి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అంత సమయం ఉండదు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఇన్​స్టంట్​గా తయారయ్యే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బంగాళదుంప పొంగనాలు. పిండి రుబ్బే పనిలేకుండానే నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే వేడివేడి కమ్మటి పొంగనాలు మీ ముందుంటాయి. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీటి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Potato Stuffed Ponganalu
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Potato Stuffed Ponganalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో బంగాళదుంప ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత గ్రేటర్​తో తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు వంటసోడా వేసి కలపాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చిక్కగా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
Potato Stuffed Ponganalu
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు లోపల స్టఫింగ్​ కోసం మిక్సింగ్​ బౌల్లో బంగాళదుంప తురుము, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలక్రర వేయాలి. అదే విధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు వీటిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
Potato Stuffed Ponganalu
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పాత్ర పెట్టి అందులో ఉన్న గుంతలో కొంచె నూనె వేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న బంగాళదుంప ముద్దలను గోధుమపిండిబియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో ముంచి వాటిలో వేసి మూతపెట్టాలి.
  • అనంతరం పొంగనాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Potato Stuffed Ponganalu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక అంతే బంగాళదుంప పొంగనాలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ బంగాళదుంప పొంగనాలను పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా చట్నీలతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!

