బంగాళాదుంపతో ఫ్రై, కర్రీ రొటీన్ - ఇలా "పచ్చడి" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
- ఆలూతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని నయా రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!
Published : January 30, 2026 at 3:51 PM IST
Aloo Pachadi Recipe in Telugu : "బంగాళాదుంప" ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కూరగాయలలో ఒకటి. ఇక పిల్లలైతే ఆలూతో చేసే వంటలను మరింత కమ్మగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఎక్కువగా బంగాళాదుంపతో వేపుడు, కర్రీ, పులుసు వంటి కర్రీలు చేస్తుంటారు. లేదంటే ఆలూ చిప్స్, కట్లెట్స్, బజ్జీలు అంటూ రకరకాల స్నాక్స్ తయారు చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "ఆలూ పచ్చడి".
ఇది రెగ్యులర్ పచ్చళ్లతో పోల్చితే భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాళ్లకు ఒక్కసారి ఈ పచ్చడి చేసి పెట్టారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు. ఈ పచ్చడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ బంగాళాదుంప పచ్చడిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు - బంగాళాదుంపలు
- పావు కప్పు - కారం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు కప్పు - ఆవపిండి
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- పావు టీస్పూన్ - మెంతిపిండి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నిమ్మరసం
- గుప్పెడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ కొత్త రకం పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఆవపిండి, మెంతిపొడిని సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, నిమ్మరసాన్ని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాజా బంగాళాదుంపలను తీసుకుని పీలర్ లేదా చాకుతో వాటిపై ఉండే పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై పొట్టు తీసిన ఆలుగడ్డలను మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి బంగాళాదుంప ముక్కలను పొడి వస్త్రం మీద వేసి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక తుడిచి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలను వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేలా కలుపుతూ వేయించాలి. తర్వాత వేగిన ఆలూ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే నూనెను బాగా చల్లార్చి ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆవపిండి, మెంతిపొడి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నిమ్మరసం వేసుకుని అవన్నీ నూనెలో చక్కగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆలూ మిశ్రమాన్ని తడి లేని గ్లాస్ జార్ లేదా డబ్బాలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- రెండో రోజు ఆ మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి ఊరనివ్వాలి. మూడో రోజున ఈ పచ్చడిని ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బంగాళాదుంపతో మంచి రుచికరంగా ఉండే "పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి ఇలా "ఆలూ పచ్చడిని" ట్రై చేయండి. ఇది చాలా రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళాదుంపలతోపాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
