ఆలూతో రుచికరమైన "మైసూర్ బోండాలు" - నూనె పీల్చవు! - నిమిషాల్లోనే తయార్!
- రెగ్యులర్ బోండాలను మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : January 29, 2026 at 12:50 PM IST
Aloo Mysore Bonda Recipe in Telugu : మనలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి "మైసూర్ బోండా". దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా 'బంగాళాదుంపతో మైసూర్ బోండాలు' ట్రై చేయండి. పచ్చి ఆలూతో చేసుకునే ఈ బోండాలు నార్మల్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. ఒక సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! అలాగే, వీటి తయారీ కూడా చాలా ఈజీ. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆలూ మైసూర్ బోండాలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆలుగడ్డలు - రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - రెండు అంగుళాల ముక్క
- పెరుగు - రెండు కప్పులు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- మైదా పిండి - మూడు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు పచ్చి బంగాళాదుంపలను తీసుకుని పీలర్తో వాటి చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న ఆలూ పేస్ట్ను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో పుల్లటి పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, బేకింగ్ సోడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగు ఉండలు లేకుండా ఆ మిశ్రమాన్ని సాఫ్ట్గా కలిపిన తర్వాత అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి మరోసారి కలపాలి.
- "పిండిలో నూనె వేసి కలిపే" ఈ సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఈ మైసూర్ బోండాలు ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చుకోకుండా చక్కగా వస్తాయి.
- ఆ విధంగా పిండిని కలిపాక అందులో మైదా పిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకుని అవసరాన్ని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా మైసూర్ బోండాలకు కావాల్సిన విధంగా ఉండాలి.
- అలా పిండిని కలిపాక నాలుగైదు నిమిషాలు చేతితో వన్సైడ్ డైరెక్షన్లో తిప్పుతూ బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలపడం ద్వారా పిండి సాఫ్ట్గా మారి బోండాలు గుల్లగా వస్తాయి.
- ఆ విధంగా పిండిని బీట్ చేస్తూ కలిపాక బౌల్పై మూతపెట్టి అరగంట నుంచి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి నానిన పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని బోండాల్లా వేసుకోవాలి.
- అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "ఆలూ మైసూర్ బోండాలు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేరకమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా ఆలూతో బోండాలు వేసుకుని చూడండి.
