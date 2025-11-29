మునక్కాయతో అద్దిరిపోయే "ఆలూ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని కొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే వెరైటీ ఆలూ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!
Published : November 29, 2025 at 12:12 PM IST
Aloo Munakkaya Curry in Telugu : బంగాళదుంపతో వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. అయితే, కేవలం ఆలూతో చేసేవి మాత్రమే కాదు దానితో చేసుకునే కాంబినేషన్ కర్రీలు చాలా బాగుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ మునక్కాయ కర్రీ". టమాటా గ్రేవీతో చేసుకునే ఈ కర్రీ ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా భలే ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీన్ని చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, ఆలూతో అద్దిరిపోయే ఈ కాంబినేషన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంప ముక్కలు - ఒక కప్పు
- మునక్కాయలు - నాలుగు
- బెల్లం తురుము - ఒక టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
గ్రేవీ కోసం :
- టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కొబ్బరితురుము - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి తురుము - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
వేడి వేడి రైస్లోకి "సొరకాయ వెల్లుల్లి కారం" - ఈ సీజన్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ ముందుగా బంగాళదుంపలను పీలర్తో పొట్టు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో క్యూబ్స్లా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని పైన పీచును లైట్గా తీసేసి మీకు కావాల్సిన సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక నాన్స్టిక్ పాన్ లేదా గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, మునక్కాడ ముక్కలు, బెల్లం తురుము, కొద్దిగా వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి గ్రేవీ కోసం ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన టమాటాలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరో బర్నర్పై ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు ఉడికేలోపు పచ్చికొబ్బరి తురుమును ఒక కప్పు పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన టమాటాలను కాస్త చల్లార్చుకుని గరిటె లేదా పప్పుగుత్తి మెత్తగా రుబ్బాలి.
- టమాటాలను లైట్గా రుబ్బుకున్నాక అందులోనే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరితురుము, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, వెల్లుల్లి తురుము వేసి అన్నీ కలిసేలా టమాటా మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా రుబ్బుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఆలూ, మునక్కాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక వేడి నీరు వంపేసి వాటిని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలూ, మునక్కాయ ముక్కలన్నీ వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో రుబ్బి పెట్టుకున్న టమాటా-కొబ్బరితురుము మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కూరగాయముక్కల్ని ఉడికించిన నీళ్లను గ్రేవీకి తగినన్ని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలిపి లో ఫ్లేమ్లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మునక్కాయ కాంబినేషన్లో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కాంబినేషన్ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ నో అనకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!
కొబ్బరిపాలతో కొత్తరకం "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
ఆరోగ్యానికి డబుల్ బూస్ట్ ఇచ్చే "చేపల కూర" - చుక్క నూనె లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!