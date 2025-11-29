ETV Bharat / offbeat

మునక్కాయతో అద్దిరిపోయే "ఆలూ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని కొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే వెరైటీ ఆలూ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!

Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 12:12 PM IST

Aloo Munakkaya Curry in Telugu : బంగాళదుంపతో వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. అయితే, కేవలం ఆలూతో చేసేవి మాత్రమే కాదు దానితో చేసుకునే కాంబినేషన్ కర్రీలు చాలా బాగుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ మునక్కాయ కర్రీ". టమాటా గ్రేవీతో చేసుకునే ఈ కర్రీ ఎన్నడూ తినని రుచిలో సరికొత్తగా భలే ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే, దీన్ని చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! మరి, ఆలూతో అద్దిరిపోయే ఈ కాంబినేషన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంప ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • మునక్కాయలు - నాలుగు
  • బెల్లం తురుము - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (Getty Images)

గ్రేవీ కోసం :

  • టమాటా ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరితురుము - ఒక కప్పు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి తురుము - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ ముందుగా బంగాళదుంపలను పీలర్​తో పొట్టు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో క్యూబ్స్​లా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని పైన పీచును లైట్​గా తీసేసి మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక నాన్​స్టిక్ పాన్ లేదా గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, మునక్కాడ ముక్కలు, బెల్లం తురుము, కొద్దిగా వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (Getty Images)
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి గ్రేవీ కోసం ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన టమాటాలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరో బర్నర్​పై ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు ఉడికేలోపు పచ్చికొబ్బరి తురుమును ఒక కప్పు పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికిన టమాటాలను కాస్త చల్లార్చుకుని గరిటె లేదా పప్పుగుత్తి మెత్తగా రుబ్బాలి.
  • టమాటాలను లైట్​గా రుబ్బుకున్నాక అందులోనే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరితురుము, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, వెల్లుల్లి తురుము వేసి అన్నీ కలిసేలా టమాటా మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా రుబ్బుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (Getty Images)
  • అలాగే, ఆలూ, మునక్కాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక వేడి నీరు వంపేసి వాటిని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలూ, మునక్కాయ ముక్కలన్నీ వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో రుబ్బి పెట్టుకున్న టమాటా-కొబ్బరితురుము మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Aloo Munakkaya Curry
Aloo Munakkaya Curry (Getty Images)
  • ఆపై కూరగాయముక్కల్ని ఉడికించిన నీళ్లను గ్రేవీకి తగినన్ని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో మీకు నచ్చితే కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మునక్కాయ కాంబినేషన్​లో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కాంబినేషన్ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ నో అనకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!

