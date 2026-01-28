కరకరలాడే "ఆలూ మిక్చర్" - పిల్లల స్నాక్స్ కోసం బెస్ట్ - 10 రోజుల పైనే నిల్వ!
-బంగాళదుంపలతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : January 28, 2026 at 10:46 AM IST
Tasty and Crispy Aloo Mixture: స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి ఏదో ఒక స్నాక్ పెట్టమని పిల్లలు అడగడం కామన్. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా చిరుతిండి కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రెగ్యులర్ రెసిపీలు అయిన పకోడీ, బజ్జీ అంటూ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే తింటే నాలుకకు అంత రుచి అనిపించదు. అందుకే మీకోసం అప్పటికప్పుడు చేసి ఇచ్చే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఆలూ మిక్చర్. బంగాళదుంపలతో ఎప్పుడూ కూరలే కాకుండా ఈ రెసిపీ చేసుకుంటే పుల్లగా, కారంగా భలే ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజులపైన నిల్వ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా ఆలూ మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆలుగడ్డలు - 4
- పల్లీలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 15
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఓ సగం ముక్కను తీసుకుని చిప్స్ మాదిరి వచ్చేలా పల్చగా స్లైసర్ సాయంతో కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఆలూ ముక్కలను ఒక దానిపై ఒకటి ఉంచి సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఆలుగడ్డలను చిప్స్ మాదిరి స్లైస్ చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసిన ఆలూ తురుము మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఆలు ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కప్పు ఐస్ ముక్కలు ఉంచి కొన్ని నీళ్లు పోసి రెడీగా ఉంచాలి. ఆలూ ఉడకడం స్టార్ట్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లి గరిటెతో ఆలూ మిశ్రమం తీసుకుని ఐస్ నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆలూ వేడి తగ్గి మరీ మెత్తగా కాకుండా ఉంటాయి.
- ఇలా ఆలూను ఐస్ వాటర్లో వేసి ఓ 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత ఆలూ ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా తీసి కాటన్ క్లాత్ మీద వేసి ఫ్యాన్ గాలికి తడి ఆరిపోయేలా ఆరబెట్టాలి. అంటే ముక్కలను పట్టకున్నప్పుడు తడి అంటకుండా ఆలూ కాస్త పొడిపొడిగా ఉండాలి.
- ఇలా ఆలూ తడి పూర్తిగా ఆరిపోయినాక తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగినాక రెడీగా ఉన్న ఆలూ ముక్కలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించాలి.
- బంగాళదుంప ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి నూనెపై బుడగలు తగ్గినాక జల్లి గరిటెతో తీసి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా మిగిలిన ఆలూ ముక్కలను కూడా వేసుకుని డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, కరివేపాకును విడివిడిగా క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేయించిన ఆలూ ముక్కలు, పల్లీలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు, పుట్నాల పప్పు, ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా నిధానంగా గరిటెతో కలిపితే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, క్రంచీగా ఉండే ఆలూ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఆలుగడ్డలను స్లైస్లుగా కట్ చేసి సన్నగా తరగడం కష్టమనుకుంటే గ్రేటర్ తీసుకుని కాస్త పెద్ద హోల్స్ ఉన్న సైడ్ తురుముకున్నా సరిపోతుంది. అయితే ఇలా తురుముకుంటే కాస్త పెద్ద సైజ్గానే తురుముకోవాలి. సన్నగా అయితే నూనెలో వేయగానే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇవి ఓ పది పదిహేను రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అంటే ఉడికించి, ఆరబెట్టి ఫ్రై చేసుకోవడం. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలుగడ్డలను సన్నగా కట్ చేసుకుని నేరుగా ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
- మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ బాగుంటాయి.
