కరకరలాడే "ఆలూ మిక్చర్​" - పిల్లల స్నాక్స్​ కోసం బెస్ట్​ - 10 రోజుల పైనే నిల్వ!

-బంగాళదుంపలతో అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Tasty and Crispy Aloo Mixture
Tasty and Crispy Aloo Mixture (ETV Bharat)
January 28, 2026

Tasty and Crispy Aloo Mixture: స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి ఏదో ఒక స్నాక్ పెట్టమని పిల్లలు అడగడం కామన్​. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా చిరుతిండి కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రెగ్యులర్​ రెసిపీలు అయిన పకోడీ, బజ్జీ అంటూ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే తింటే నాలుకకు అంత రుచి అనిపించదు. అందుకే మీకోసం అప్పటికప్పుడు చేసి ఇచ్చే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఆలూ మిక్చర్​. బంగాళదుంపలతో ఎప్పుడూ కూరలే కాకుండా ఈ రెసిపీ చేసుకుంటే పుల్లగా, కారంగా భలే ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 10 రోజులపైన నిల్వ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా ఆలూ మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Aloo Mixture
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - 4
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 15
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
Aloo Mixture
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఓ సగం ముక్కను తీసుకుని చిప్స్​ మాదిరి వచ్చేలా పల్చగా స్లైసర్​ సాయంతో కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ఆలూ ముక్కలను ఒక దానిపై ఒకటి ఉంచి సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఆలుగడ్డలను చిప్స్​ మాదిరి స్లైస్​ చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా కట్​ చేసిన ఆలూ తురుము మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడగాలి.
Aloo Mixture
ఆలూ మిక్చర్​ తయారీ (ETV Bharat)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి ఆలు ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కప్పు ఐస్​ ముక్కలు ఉంచి కొన్ని నీళ్లు పోసి రెడీగా ఉంచాలి. ఆలూ ఉడకడం స్టార్ట్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లి గరిటెతో ఆలూ మిశ్రమం తీసుకుని ఐస్​ నీటిలో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆలూ వేడి తగ్గి మరీ మెత్తగా కాకుండా ఉంటాయి.
  • ఇలా ఆలూను ఐస్​ వాటర్​లో వేసి ఓ 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
Aloo Mixture
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత ఆలూ ముక్కలను నీళ్లు లేకుండా తీసి కాటన్​ క్లాత్​ మీద వేసి ఫ్యాన్​ గాలికి తడి ఆరిపోయేలా ఆరబెట్టాలి. అంటే ముక్కలను పట్టకున్నప్పుడు తడి అంటకుండా ఆలూ కాస్త పొడిపొడిగా ఉండాలి.
  • ఇలా ఆలూ తడి పూర్తిగా ఆరిపోయినాక తీసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగినాక రెడీగా ఉన్న ఆలూ ముక్కలు వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించాలి.
Aloo Mixture
కరివేపాకు (Getty Images)
  • బంగాళదుంప ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగి నూనెపై బుడగలు తగ్గినాక జల్లి గరిటెతో తీసి టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​ లేదా గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా మిగిలిన ఆలూ ముక్కలను కూడా వేసుకుని డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదే నూనెలో పల్లీలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, కరివేపాకును విడివిడిగా క్రిస్పీగా వేయించి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేయించిన ఆలూ ముక్కలు, పల్లీలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు, పుట్నాల పప్పు, ఉప్పు, కారం, చాట్​ మసాలా వేసి అంతా కలిసేలా నిధానంగా గరిటెతో కలిపితే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, క్రంచీగా ఉండే ఆలూ మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Aloo Mixture
ఆలూ మిక్చర్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఆలుగడ్డలను స్లైస్​లుగా కట్​ చేసి సన్నగా తరగడం కష్టమనుకుంటే గ్రేటర్​ తీసుకుని కాస్త పెద్ద హోల్స్​ ఉన్న సైడ్​ తురుముకున్నా సరిపోతుంది. అయితే ఇలా తురుముకుంటే కాస్త పెద్ద సైజ్​గానే తురుముకోవాలి. సన్నగా అయితే నూనెలో వేయగానే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇవి ఓ పది పదిహేను రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అంటే ఉడికించి, ఆరబెట్టి ఫ్రై చేసుకోవడం. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలుగడ్డలను సన్నగా కట్​ చేసుకుని నేరుగా ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
  • మీ దగ్గర ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ ఉన్నా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ బాగుంటాయి.

