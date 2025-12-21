ETV Bharat / offbeat

మెంతికూరతో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో రుచి అద్దిరిపోతుంది!

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబో!

Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Aloo Methi Masala Curry : ఆలూతో చేసే వంటకాలంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే బంగాళదుంపలతో చేసే వాటికి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు. అదే, ఆకుకూరలు విషయానికొస్తే అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటివారికి బంగాళాదుంప కాంబినేషన్​లో ఈ కర్రీ చేసి పెట్టండి. నో చెప్పకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అదే, నోరూరించే "ఆలూ మేతి మసాలా కర్రీ". చిక్కని గ్రేవీతో భలే రుచిగా ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. మరి, మెంతికూరతో నోరూరించే ఈ ఆలూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మెంతికూర - మూడు కట్టలు(130 గ్రాములు)
  • ఆలుగడ్డలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్నది)
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • టమాటా - ఒకటి
  • జీలకర్ర - పావుటీస్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • యాలకులు - రెండు
  • లవంగాలు - మూడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - పావు చెంచా
  • పాలమీగడ - పావు కప్పు సగం

Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మెంతి ఆకుల క్వాంటిటీ 130 నుంచి 140 గ్రాములు ఉండాలి.
  • తర్వాత గిల్లుకున్న మెంతికూరను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని సన్నగా తరిగి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఆలుగడ్డలను పైన పొట్టు తొలగించుకుని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాటర్​లో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, టమాటాను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ వేసుకుని ప్యూరీలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు దోరదోరగా వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • టమాటా ప్యూరీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.

Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆలూ మెత్తగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ సాఫ్ట్​గా ఉడికాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ ఆలూ ముక్కలకు క్కగా కలుపుతూ ఒక నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)
  • ఆలోపు మిక్సీ జార్​లో పాల మీద మీగడను తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే దీని ప్లేస్​లో ఫ్రెష్ క్రీమ్​ను అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్​లో మగ్గిన మెంతికూర మిశ్రమంలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాల మీగడ, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
Aloo Methi Masala Curry
Aloo Methi Masala Curry (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "ఆలూ మేతి మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఆలూ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే మెంతికూర, ఆలూతో ఇతర పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

TAGGED:

మెంతికూరతో కమ్మని ఆలూ కర్రీ
POTATO CURRY RECIPE
ALOO METHI MASALA INGREDIENTS
POTATO FENUGREEK LEAVES CURRY
ALOO METHI MASALA CURRY

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

