మెంతికూరతో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో రుచి అద్దిరిపోతుంది!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి మంచి కాంబో!
Published : December 21, 2025 at 12:49 PM IST
Aloo Methi Masala Curry : ఆలూతో చేసే వంటకాలంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే బంగాళదుంపలతో చేసే వాటికి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు. అదే, ఆకుకూరలు విషయానికొస్తే అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటివారికి బంగాళాదుంప కాంబినేషన్లో ఈ కర్రీ చేసి పెట్టండి. నో చెప్పకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అదే, నోరూరించే "ఆలూ మేతి మసాలా కర్రీ". చిక్కని గ్రేవీతో భలే రుచిగా ఉండే ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీల్లోకి మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. మరి, మెంతికూరతో నోరూరించే ఈ ఆలూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర - మూడు కట్టలు(130 గ్రాములు)
- ఆలుగడ్డలు - రెండు(చిన్న సైజ్వి)
- నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్నది)
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- టమాటా - ఒకటి
- జీలకర్ర - పావుటీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- యాలకులు - రెండు
- లవంగాలు - మూడు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - కొద్దిగా
- కారం - రుచికి తగినంత
- ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
- గరంమసాలా - పావు చెంచా
- పాలమీగడ - పావు కప్పు సగం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి ఆకులను తుంచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మెంతి ఆకుల క్వాంటిటీ 130 నుంచి 140 గ్రాములు ఉండాలి.
- తర్వాత గిల్లుకున్న మెంతికూరను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని సన్నగా తరిగి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఆలుగడ్డలను పైన పొట్టు తొలగించుకుని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వాటర్లో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, టమాటాను ముక్కలుగా చేసి మిక్సీ వేసుకుని ప్యూరీలా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు దోరదోరగా వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో టమాటా ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టమాటా ప్యూరీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆలూ మెత్తగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆలూ సాఫ్ట్గా ఉడికాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ ఆలూ ముక్కలకు క్కగా కలుపుతూ ఒక నిమిషం వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆలోపు మిక్సీ జార్లో పాల మీద మీగడను తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే దీని ప్లేస్లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ను అయినా తీసుకోవచ్చు.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్లో మగ్గిన మెంతికూర మిశ్రమంలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాల మీగడ, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "ఆలూ మేతి మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఆలూ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే మెంతికూర, ఆలూతో ఇతర పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
