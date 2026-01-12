క్యాటరింగ్ స్టైల్ "ఆలూ బఠానీ కుర్మా" - సింపుల్గా చేసినా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!
ఆలూ బఠానీ కుర్మా - పూరీ, రైస్, చపాతీ, బిర్యానీలోకి కూడా సూపర్ టేస్ట్!
aloo_batani_kurma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 11:40 AM IST
Aloo Batani Kurma : ఈ సంక్రాంతి పండక్కి ఇంట్లో పూరీ, పుల్కా, బగారా, చపాతీ ఏవైనా చేస్తున్నట్లయితే ఓ సారి ఆలూ బఠానీ కుర్మా ట్రై చేయండి. ఈ ఒక్క కర్రీ చాలు! మీ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా ఆరగించడానికి. సింపుల్గా చేసినా సరే ఎంతో బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - పావు కేజీ
- జీడిపప్పు - 8
- పుచ్చగింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- లేదా గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 3
- అల్లం, వెల్లుల్లి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- పచ్చి బఠానీ - పావు కప్పు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బంగాళాదుంపలను శుభ్రం చేసుకుని అడ్డుగా గాటు పెట్టుకుని కుక్కర్లో నీళ్లు పోసి ఉడికించి తీసుకోవాలి. ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఉడికించడానికి ముందుగా మధ్యలోకి కట్ చేసి ఉడికిస్తే లోపలికి బాగా ఉడకడంతో పాటు పొట్టు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు మిక్సీలోకి జీడిపప్పు, పుచ్చగింజలు లేదా గసగసాలు వేసుకుని పౌడర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత నీళ్లు కలిపి పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసన పోయే వరకు వేయించి ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టుకుని ఐదారు నిమిషాలు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా వేసుకుని నూనె తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చి బఠానీ (ఉడికించినవి) వేసుకుని కలిపి జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బంగాళాదుంపలను కాస్త మ్యాష్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కావల్సినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే చాలు! చివరగా కొత్తిమీర, కసూరి మేతి వేసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాలు ఉడికిస్తే రెడీ అయినట్లే! ఈ రెసిపీ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఈ సంక్రాంతి పండక్కి ఇంట్లో పూరీలు, బగారా రైస్ చేస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి కర్రీ ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా తినేస్తారు.
