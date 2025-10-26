ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

బంగాళదుంపలు, కాలీఫ్లవర్​తో ఇలా రెసీపీ చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Potato Cauliflower Masala Curry
Potato Cauliflower Masala Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Cauliflower Potato Curry in Telugu : కాలీఫ్లవర్​, బంగాళదుంపలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అలా కాకుండా ఈ రెండూ ఉపయోగించి ఇలా మసాలా కర్రీ చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇందులో ఉల్లి,వెల్లుల్లి వేయకుండానే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Potato Cauliflower Masala Curry
కాలీఫ్లవర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 3
  • కాలీఫ్లవర్ - 1
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • టమోటాలు - 3
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ధనియాలుజీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు స్పూన్
  • కసూరి మెంతి - 1 స్పూన్
  • పెరుగు - 3 స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Potato Cauliflower Masala Curry
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడు టమోటాలు, మూడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి ఉంచాలి. ఇందులో కొన్ని టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అలాగే కాలీఫ్లవర్​ బాగా కడిగి కట్ చేసి వేడి నీళ్లలో వేసి తీసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక బంగాళదుంప ముక్కలను వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Potato Cauliflower Masala Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ప్యూరీ వేసి వేగనివ్వాలి.
  • టమోటా ప్యూరీ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ ధనియాలుజీలకర్ర పొడి, పావు స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Potato Cauliflower Masala Curry
బంగాళదుంపలు (Getty Images)
  • అనంతరం మూడు స్పూన్ల పెరుగు వేసి కలపాలి. నూనె సేపరెట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్, బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Potato Cauliflower Masala Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.


