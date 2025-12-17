ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా - కొత్త పద్ధతిలో "బంగాళదుంప వేపుడు"!

ETV Bharat / offbeat

Potato Fry Making in Telugu : చాలా మందికి ఆలూ ఫేవరెట్ డిష్​! దీనితో చేసే కర్రీ లేదా ఫ్రై అయినా ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులోనూ బంగాళదుంప ఫ్రై అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కమ్మగా కడుపునిండా తినేస్తారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా కారంతో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ తినే దాని కంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇది పప్పు కర్రీలు, పెరుగు, సాంబార్​ అన్నంలోకి సైడ్​ డిష్​గానూ అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ కొత్తరకం బంగాళదుంప వేపుడు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • బంగాళదుంపలు - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కిలో బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకొని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఇందులో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు వేయాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 8 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు మసాలా కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా 10 ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు మెంతులు ధనియాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • బంగాళదుంప ముక్కలు ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా కారం, ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, ఆరు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి బంగాళదుంప వేపుడు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

