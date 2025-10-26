ఇది పిజ్జా కాదు అద్భుతమైన "ఫ్రిటాటా"! - రెస్టారెంట్ ఫ్లేవర్ ఇంట్లోనే!
Published : October 26, 2025 at 5:03 PM IST
Aloo fritata recipe : "ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా" అన్నది కొందరి ఫీలింగ్. వారినే ఫుడ్డీస్ అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు. వీరు నిత్యం సరికొత్త వంటల్ని ట్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నవాటిని వారి మెనూ కార్డ్లో చేర్చుకుంటూ పోతారు. అలాంటి వారికి ఓ సూపర్ రెసిపీ వచ్చేసింది. అదే ఫ్రిటాటా"!
ఇలాంటి రెసిపీలు సాధారణంగా రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే లభిస్తాయి. ఒకవేళ ఇంట్లో ట్రై చేసినా, ఆ ఫ్లేవర్ కనిపించదు. రుచిలో ఏదో మిస్సైన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ, మేం చెప్పే పద్ధతిలో చేస్తే ఈ ఫ్రిటాటా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిజ్జా మాదిరిగా కనిపించే ఈ రెసిపీ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ ఫ్లేవర్ ను ఇంటికి పట్టుకొచ్చేస్తుంది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఆలు గడ్డలు మూడు
రెండు టమాటాలు
రెండు పచ్చిమిర్చి
పచ్చి బఠాణీలు పిడికెడు
గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు
పావు కప్పు గోధుమపిండి
పావు కప్పు శనగపిండి
తరిగిన చీజ్ పావు కప్పు
మొక్కజొన్న పిండి 2 స్పూన్లు
తగినంత ఉప్పు
1/4 స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్
1/4 స్పూన్ కారం
1/4 స్పూన్ ఛాట్ మసాలా
1/4 స్పూన్ మిరియాల పొడి
ఒక స్పూన్ మిక్స్డ్ హెర్బ్స్
ఒకటిన్నర స్పూన్ టమాటా సాస్
తగినంత ఆలివ్ నూనె
తయారీ విధానం :
ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
తర్వాత ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో మొక్కజొన్న పిండి, శనగపిండి, గోధుమపిండి వేయాలి. అవసరమైనంత మేర కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా చూసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఆలు గడ్డలను పొట్టు తీసుకొని, సన్నగా స్లైసుల తీరుగా కట్ చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత నాన్స్టిక్ పాన్ స్టౌ మీద పెట్టుకోవాలి.
అందులో అవసరమైనంత మేరకు ఆలివ్ నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆలుగడ్డ స్లైసులు వేసుకోవాలి. కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చి బఠాణీలు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఉప్పు కూడా వేసి వేయించుకోవాలి. ఈ సమయంలో స్టౌ సిమ్లో ఉంచుకోవాలి.
అవి వేగిన తర్వాత టమాటా, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని రెండు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.
ఆ తర్వాత శనగపిండి, గోధుమపిండి, మొక్కజొన్న పిండి కలుపుకున్న మిశ్రమం అందులో వేసుకోవాలి.
కాసేపు తర్వాత కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. మరి కాసేపు తర్వాత మిరియాల పొడి, ఛాట్ మసాలా కూడా వేసుకొని, మొత్తం మిక్స్ చేసి మూతపెట్టుకోవాలి
సుమారు 8 నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి, చీజ్ తరుగు చల్లుకొని మళ్లీ మూతపెట్టేయాలి.
చక్కగా ఉడికిపోయిందని అనుకున్న తర్వాత మిక్స్డ్ హెర్బ్స్, ఇంకా కొత్తిమీర కూడా చల్లుకొని దించేసుకోవాలి.
అంతే టేస్టీ టేస్టీ ఫ్రిటాటా సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని చిల్లీ సాస్తోగానీ, టమాటా సాస్తోగానీ సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
మీకు నచ్చితే ఓ సారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
