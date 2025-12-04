ETV Bharat / offbeat

ఆలూతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "కట్​లెట్స్" - డీప్ ఫ్రై లేకుండానే టేస్ట్ అదుర్స్!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే 'స్నాక్' రెసిపీ - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aloo Cutlet Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు, పకోడీ వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా సింపుల్​గా రెడీ అవ్వాలా? అలాంటి వారికోసమే ఈ ఇన్​స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, ఆలూతో అద్దిరిపోయే "కట్​లెట్స్". బంగాళదుంపతో చేసేవి కాబట్టి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అలాగే, ఈ కట్​లెట్స్ తయారీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. డీప్ ఫ్రై అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆలూతో అద్దిరిపోయే ఈ టేస్టీ కట్​లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • పావు చెంచా - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావు చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • పావు కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
  • పావు స్పూన్ - గరంమసాలా
  • పావు చెంచా - ఆమ్​చూర్​పొడి
  • పావు చెంచా - చాట్​మసాలా
  • అర కప్పు - ఉడికించిన బఠాణీలు
Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Getty Images)

మైదా పేస్ట్ కోసం :

  • రెండు చెంచాలు - మైదా
  • రెండు చెంచాలు - కార్న్​ఫ్లోర్
  • అర చెంచా - మిరియాలపొడి
  • పావు కప్పు - నూనె

చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!

Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో గిన్నెలో అర కప్పు పరిమాణంలో బఠాణీలను తీసుకుని, కొన్ని నీళ్లు పోసి వాటిని ఉడికించాలి.
  • ఇవి ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బంగాళాదుంపలు, బఠాణీలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడి నీళ్లు వంపేయాలి.
Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Getty Images)
  • తర్వాత ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసి గరిటె లేదా మాషర్​తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగు, ఉడికించి పెట్టుకున్న బఠాణీలు, పసుపు, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, ఆమ్​చూర్​పొడి, చాట్​మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మరొక చిన్న గిన్నెలో మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్, మిరియాలపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, అరకప్పు నీళ్లు వేసి ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా మైదాపిండి పేస్ట్​లా రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో బ్రెడ్ పొడిని తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Aloo Cutlet Recipe
Aloo Cutlet Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిళ్లల్లా లేదా మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్​లెట్స్​లా చేసుకుని దాన్ని మైదాపేస్ట్​లో ముంచి, ఆ తర్వాత బ్రెడ్​ పొడిలో దొర్లించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ఆలూ మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​లా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను రెండు మూడు చొప్పున ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటూ రెండు వైపులా ముదురు గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంతవరకూ దోరగా వేయించి తీసుకుంటే సరి.
  • అంతే, వేడివేడిగా నోరూరించే "పొటాటో కట్​లెట్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఆలూతో సింపుల్​గా కట్​లెట్స్ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

రవ్వతో పావుగంటలో రెడీ అయ్యే సూపర్ "స్నాక్" - కరకరలాడుతూ, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!

రంగురంగుల "రెయిన్​బో పూరీలు" - చూడ్డానికే కాదు తినడానికి భలే రుచిగా!

TAGGED:

INSTANT SNACK RECIPE FOR KIDS
ALOO CUTLET INGREDIENTS
HOW TO PREPARE POTATO CUTLETS
ఆలూతో అద్దిరిపోయే కట్​లెట్స్​
ALOO CUTLET RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.