ఆలూతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "కట్లెట్స్" - డీప్ ఫ్రై లేకుండానే టేస్ట్ అదుర్స్!
ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే 'స్నాక్' రెసిపీ - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 4, 2025 at 1:00 PM IST
Aloo Cutlet Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు, పకోడీ వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా సింపుల్గా రెడీ అవ్వాలా? అలాంటి వారికోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, ఆలూతో అద్దిరిపోయే "కట్లెట్స్". బంగాళదుంపతో చేసేవి కాబట్టి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అలాగే, ఈ కట్లెట్స్ తయారీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. డీప్ ఫ్రై అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆలూతో అద్దిరిపోయే ఈ టేస్టీ కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- పావు చెంచా - పసుపు
- పావు చెంచా - కారం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు చెంచా - జీలకర్రపొడి
- పావు కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
- పావు స్పూన్ - గరంమసాలా
- పావు చెంచా - ఆమ్చూర్పొడి
- పావు చెంచా - చాట్మసాలా
- అర కప్పు - ఉడికించిన బఠాణీలు
మైదా పేస్ట్ కోసం :
- రెండు చెంచాలు - మైదా
- రెండు చెంచాలు - కార్న్ఫ్లోర్
- అర చెంచా - మిరియాలపొడి
- పావు కప్పు - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అలాగే, మరో గిన్నెలో అర కప్పు పరిమాణంలో బఠాణీలను తీసుకుని, కొన్ని నీళ్లు పోసి వాటిని ఉడికించాలి.
- ఇవి ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బంగాళాదుంపలు, బఠాణీలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడి నీళ్లు వంపేయాలి.
- తర్వాత ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసి గరిటె లేదా మాషర్తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర తరుగు, ఉడికించి పెట్టుకున్న బఠాణీలు, పసుపు, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, ఆమ్చూర్పొడి, చాట్మసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మరొక చిన్న గిన్నెలో మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, మిరియాలపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, అరకప్పు నీళ్లు వేసి ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా మైదాపిండి పేస్ట్లా రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్లో బ్రెడ్ పొడిని తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బంగాళాదుంప ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిళ్లల్లా లేదా మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్లెట్స్లా చేసుకుని దాన్ని మైదాపేస్ట్లో ముంచి, ఆ తర్వాత బ్రెడ్ పొడిలో దొర్లించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా ఆలూ మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్లెట్స్లా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను రెండు మూడు చొప్పున ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటూ రెండు వైపులా ముదురు గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంతవరకూ దోరగా వేయించి తీసుకుంటే సరి.
- అంతే, వేడివేడిగా నోరూరించే "పొటాటో కట్లెట్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఆలూతో సింపుల్గా కట్లెట్స్ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
