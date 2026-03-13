సమ్మర్ స్పెషల్ : పెరుగుతో సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా!
ఎప్పుడైనా పెరుగు వేసి 'పొటాటో కర్రీ' చేశారా? - సమ్మర్లో అందరూ ట్రై చేయాల్సిన నయా రెసిపీ!
Published : March 13, 2026 at 5:51 PM IST
Dahi Aloo Curry Recipe : ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే పండ్లు, పానీయాలతో పాటు కూరగాయలను ఎక్కువగా తింటుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో పెరుగుతో రకరకాల వంటకాలు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకేరకమైనవి కాకుండా మీకోసం ఇప్పుడు ఒక కొత్తరకం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పెరుగుతో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ". ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే బంగాళాదుంపతో రెగ్యులర్గా వేపుడు, పులుసు, చిప్స్, బోండా వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం.
కానీ, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా పెరుగుతో ఇలా కర్రీని ట్రై చేయండి. అన్నంలోకి మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ ఆలూ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ - ఆలుగడ్డలు
- నాలుగు కప్పులు - పెరుగు
- ఒక చెంచా - కారం
- అరచెంచా - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అరచెంచా - మిరియాలపొడి
- ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
- ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- కొద్దిగా - కరివేపాకు తరుగు
- నాలుగైదు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- నాలుగు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
ఒంటికి చలువ చేసే "బీరకాయ కర్రీ" - పెరుగు పోసి ఇలా వండారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపల్ని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో పెరుగును తీసుకుని విస్కర్తో బాగా గిలక్కొట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపల్ని పైన పొట్టు తీసేసి కాస్త పెద్దసైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కల్ని వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి ఎర్రగా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని వాటిపైన కొద్దిగా ఉప్పు చల్లుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే పాన్లో మిగిలిన ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, సన్నని అల్లం తరుగు వేసి ఆనియన్స్ ఎర్రగా అయ్యేంతవరకూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక పసుపు, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి మసాలాలన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమం బాగా చల్లారాక అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలు, కరివేపాకు తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇక చివరగా ఆ మిశ్రమంలో గిలక్కొట్టి పెట్టుకున్న పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పైన సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే సమ్మర్ స్పెషల్ "దహీ ఆలూ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులుగా సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా బంగాళాదుంప కూర చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
ఈ సండే "ఇఫ్ఫా చికెన్" రెసిపీ - టేస్ట్ బడ్స్ అల్లాడిపోతాయి!
సరికొత్త రుచితో "పాలక్ పనీర్ రైస్" - టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు!