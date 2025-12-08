ETV Bharat / offbeat

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!

ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'ఆలూ చీలా' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aloo Cheela Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి పిల్లలు ఏరోజుకారోజు కొత్త రకం టిఫెన్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. లేదంటే డైలీ ఎప్పుడూ తినే ఇడ్లీ, దోశ, బోండాలనే చేసి పెడితే బోర్ అంటూ తినడం మానేస్తారు. అందుకే, చిన్నారుల కోసం రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ కాకుండా ఒక సరికొత్త బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "ఆలూ చీలా". బంగాళాదుంపతో చేసే కూరలను పిల్లలు ఎంత ఇష్టంగా తింటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు.

అలాగే, ఆలూతో చేసే ఈ 'చీలా' కూడా ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మంచి రుచికరంగా, మందపాటి దోశల్లా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఇవి తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్​ కూడా పట్టదు. ఇక వీటిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా ఆరగించవచ్చు. మరి, బంగాళాదుంపలతో నోరూరించే ​ఈ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు - బంగాళాదుంపలు
  • రెండు - క్యారెట్లు
  • రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక చెంచా - అల్లం తురుము
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
  • రెండు చెంచాలు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక చెంచా - కార్న్​ఫ్లోర్
  • అర చెంచా - మిరియాలపొడి
  • మూడు చెంచాలు - నూనె

మైదా, సోడా లేకుండా "బ్రెడ్​ బోండాలు" - పిండి పులియబెట్టాల్సిన పని లేదు!

Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యారెట్లను లైట్​గా చెక్కు తీసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ బంగాళాదుంపలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సన్నగా తురుముకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని నీటిలో బాగా కడిగేస్తే తెల్లటి గంజంతా పోతుంది.
  • ఆపై నీళ్లన్నీ పిండేసి ఆలూ తురుముని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాలపొడి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కార్న్‌ఫ్లోర్‌ ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • పదార్థాలను మిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఆలూ తురుములో ఊరే నీరే సరిపోతుంది. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి చెంచా నూనె వేసి అంతటా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అది వేడెక్కాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని చేత్తోనే మందపాటి చపాతీలా చేసుకుని పాన్​పై వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వన్​ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి. అది వన్​ సైడ్ కాలాక రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి కాస్త ఆయిల్ వేసి అటు వైపు కూడా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • ఆపై వాటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఆలూతో అద్దిరిపోయే "చీలాలు" టిఫెన్/స్నాక్​లోకి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చేసుకునే రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా 'ఆలూ చీలాలు' ట్రై చేయండి.
Aloo Cheela Recipe
Aloo Cheela Recipe (ETV Abhiruchi)

వంకాయలను మిక్సీ పట్టి ఇలా "కర్రీ" చేయండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​తో నోరూరిస్తుంది!

రోజూ ఒకే టిఫెన్ తింటే బోర్! - సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఢోక్లా" ట్రై చేయండి!

TAGGED:

BREAKFAST RECIPES
HOW TO PREPARE ALOO CHEELA
INSTANT SNACK RECIPES
ఆలూతో అద్దిరిపోయే చీలాలు
ALOO CHEELA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.