ఆలూతో అద్దిరిపోయే "బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!
ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'ఆలూ చీలా' - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
Published : December 8, 2025 at 8:50 PM IST
Aloo Cheela Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పిల్లలు ఏరోజుకారోజు కొత్త రకం టిఫెన్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. లేదంటే డైలీ ఎప్పుడూ తినే ఇడ్లీ, దోశ, బోండాలనే చేసి పెడితే బోర్ అంటూ తినడం మానేస్తారు. అందుకే, చిన్నారుల కోసం రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ కాకుండా ఒక సరికొత్త బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "ఆలూ చీలా". బంగాళాదుంపతో చేసే కూరలను పిల్లలు ఎంత ఇష్టంగా తింటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు.
అలాగే, ఆలూతో చేసే ఈ 'చీలా' కూడా ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మంచి రుచికరంగా, మందపాటి దోశల్లా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఇవి తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇక వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా ఆరగించవచ్చు. మరి, బంగాళాదుంపలతో నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు - బంగాళాదుంపలు
- రెండు - క్యారెట్లు
- రెండు చెంచాలు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక చెంచా - అల్లం తురుము
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు చెంచాలు - శనగపిండి
- రెండు చెంచాలు - బియ్యప్పిండి
- ఒక చెంచా - కార్న్ఫ్లోర్
- అర చెంచా - మిరియాలపొడి
- మూడు చెంచాలు - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యారెట్లను లైట్గా చెక్కు తీసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ బంగాళాదుంపలను పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని సన్నగా తురుముకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని నీటిలో బాగా కడిగేస్తే తెల్లటి గంజంతా పోతుంది.
- ఆపై నీళ్లన్నీ పిండేసి ఆలూ తురుముని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాలపొడి, శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, కార్న్ఫ్లోర్ ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పదార్థాలను మిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఆలూ తురుములో ఊరే నీరే సరిపోతుంది. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి చెంచా నూనె వేసి అంతటా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అది వేడెక్కాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని చేత్తోనే మందపాటి చపాతీలా చేసుకుని పాన్పై వేసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి. అది వన్ సైడ్ కాలాక రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి కాస్త ఆయిల్ వేసి అటు వైపు కూడా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- ఆపై వాటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఆలూతో అద్దిరిపోయే "చీలాలు" టిఫెన్/స్నాక్లోకి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చేసుకునే రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా 'ఆలూ చీలాలు' ట్రై చేయండి.
