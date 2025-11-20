ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీగా "ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

- ఈ పద్ధతిలో కర్రీ ప్రిపేర్ చేయండి - ఇంట్లో అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!

Aloo Capsicum Curry Recipe
Aloo Capsicum Curry Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aloo Capsicum Curry Recipe : ఆలూతో వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదికీ ఇష్టమే. అయితే, కేవలం బంగాళాదుంపతో చేసే వంటకాలే కాదు దానితో చేసుకునే కాంబినేషన్ కర్రీలు కూడా చాలా బాగుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒక సూపర్ టేస్టీ రెసిపీనే ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ".

ఇది అందరూ రెడీ చేసుకునే కర్రీనే అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని చూడండి. పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. దీని రుచి ఇంటిల్లిపాది చేతా వావ్ అనిపిస్తుంది. ఈ కర్రీతో పిల్లలైతే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ టేస్టీ టేస్టీ 'ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ'ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Capsicum Curry Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్​వి)
  • క్యాప్సికం - నాలుగు
  • ఉల్లిగడ్డలు - రెండు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • నూనె - నాలుగైదు టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • నువ్వులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు (తగినంత)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

రాత్రి అన్నంతో టేస్టీ "ఊతప్పం" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Aloo Capsicum Curry Recipe
క్యాప్సికం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన మసాలా కర్రీ తయారీకి ముందుగా బంగాళదుంపలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులో తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుని సన్నని సెగ మీద మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Aloo Capsicum Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • తర్వాత కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద అదే పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. అప్పుడే బంగాళాదుంప ముక్కలు నూనె పీల్చుకోకుండా మంచిగా వేగుతాయి.

ఘుమఘుమలాడే "రంధ్రాల సొరకాయ కూర" - అమ్మమ్మల నాటి ఈ కర్రీని టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!

Aloo Capsicum Curry Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక క్యాప్సికం ముక్కలు జత చేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • అనంతరం టమాటా ముక్కలు వేసుకుని అన్నింటినీ ఒకసారి కలపాలి. తర్వాత అందులో పసుపు, కారం, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మసాలాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Aloo Capsicum Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమం జత చేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • నెక్ట్స్ అందులో గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో ఐదారు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • కర్రీ చక్కగా ఉడికి, లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, టేస్టీ టేస్టీగా ఘుమఘుమలాడే "ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "గ్రీన్ కోకోనట్ చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అద్భుతం!

TAGGED:

CAPSICUM POTATO CURRY
HOW TO MAKE ALOO CAPSICUM CURRY
COOKING RECIPES
ఆలూ క్యాప్సికం మసాలా కర్రీ తయారీ
ALOO CAPSICUM CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.