"ఉడిపి స్టైల్ ఆలూ బిర్యానీ" - ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
ఘుమఘుమలాడే వెజ్ బిర్యానీ - తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.
Aloo_Biryani_Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 5:20 PM IST
Aloo Biryani Recipe : ఎప్పుడూ చికెన్, మటన్ కాకుండా ఓ సారి ఆలూ బిర్యానీ ట్రై చేసి చూడండి. కమ్మగా, టేస్టీగా గొంతు దిగుతుంది. మసాలా ఫ్లేవర్ ఘాటు, బిర్యానీ ఘుమఘుమలతో తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళా దుంపలు - అరకేజీ
- బాస్మతి రైస్ - అర కేజీ
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 స్పూన్
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- వెల్లుల్లి - 8
- పచ్చిమిర్చి - 3
రైస్లోకి :
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- యాలకులు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 2
- నిమ్మచెక్కలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- నూనె - ఒక స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- షాజీరా - అర స్పూన్
- లవంగాలు - 2
- మరాటీ మొగ్గ - 1
- టమోటా - 1
- పెరుగు - పావు కప్పు
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- బిర్యానీ మసాలా పొడి - అర స్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - పావు కప్పు
- కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరకేజీ బంగాళా దుంపలు కుక్కర్లో వేసుకుని మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 1 విజిల్ ఇవ్వాలి. బాస్మతి రైస్ శుభ్రం చేసుకుని 30నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఉడికించిన బంగాళాదుంపల పొట్టు తీసేసి ముక్కలు చేసి స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనెలో వేయించాలి. బంగాళాదుంపలపై పొట్టు కాస్త వేగి గట్టిపడగానే పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని రోస్ట్ చేసి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నపుడు ఉప్పు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మచెక్కలు, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ నూనె కూడా వేసి కలపాలి. నూనె వేయడం వల్ల రైస్ పొడి పొడిగా ఉడుకుతుంది. ఇపుడు బాస్మతి రైస్ నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకుని వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. బియ్యం 80శాతం ఉడికించుకుని స్టవ్ కట్టేయాలి.
- ఇపుడు కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. షాజీరా, లవంగాలు, యాలకులు, మరాటీ మొగ్గ వేసుకోవాలి. రెడీ చేసుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి మసాలా, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, కసూరి మేతి వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, బిర్యానీ మసాలా పొడి వేసుకోవాలి.
- అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, ఫ్రై చేసిన బంగాళా దుంప ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ 2 నిమిషాలు వేయించి కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ రెండు లేయర్లుగా వేసుకోవాలి. పైన దమ్ బిర్యానీ ఫ్లేవర్ కోసం కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు చల్లుకుని బియ్యం ఉడికించిన పావు కప్పు నీళ్లు చల్లుకుని మూతపెట్టి 15 నిమిషాలు లో ప్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే ఆలూ బిర్యానీ నోరూరిస్తుంది.
"చేపల కర్రీ" బాగా కుదరాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి - మరుసటి రోజు ఘుమఘుమలాడుతుంది!
అసలైన "ఆంధ్రా పులావ్" - ఇలా చేశారంటే కమ్మగా లాగించేస్తారు!
పచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో "ఆంధ్రా చిల్లీ చికెన్ కర్రీ" - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!