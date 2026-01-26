హోటల్ స్టైల్లో "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ" - న్యూ కాంబో టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!
- ఆలూతో ఎన్నడూ చేయని నయా "కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : January 26, 2026 at 3:37 PM IST
Aloo Beerakaya Curry Recipe in Telugu : ఆలూతో చేసే వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. బంగాళాదుంపతో నేరుగా చేసే వంటకాలే కాకుండా కాంబినేషన్ కర్రీలూ చాలా రుచికరకరంగా ఉంటాయి. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఆలూ కాంబోలో వంకాయ, దోసకాయ కర్రీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ". ఇది హోటల్ స్టైల్లో మంచి రుచికరంగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఈ కర్రీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, పూరీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. బీరకాయను తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలూ ఆలూతో కలిపి చేసే ఈ కర్రీని కమ్మగా తింటారు. మరి, నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ బీరకాయ ఆలూ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీరకాయలు - అర కిలో
- బంగాళాదుంపలు - రెండు
- టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
కొబ్బరి పొడి కోసం :
- పుట్నాలపప్పు - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
- సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లిరెబ్బలు - ఐదారు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను తీసుకుని పీలర్తో పైన చెక్కును లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఒకటిన్నర ఇంచుల పొడవుతో నిలువుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, బంగాళాదుంపలను చెక్కు తీసి పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పుట్నాలపప్పు, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే పుట్నాల ప్లేస్లో పల్లీలు, ఎండుకొబ్బరికి బదులుగా పచ్చికొబ్బరిని తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత అదే మిక్సీ గిన్నెలో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆలూ ముక్కలను రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక అందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను వేసి మరో మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే పాన్లో కర్రీ తయారీకి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆపై పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని జత చేసి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు, గరంమసాలా, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్నాలు-కొబ్బరిపొడి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పెట్టుకున్న ఆలూ, బీరకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పాన్పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆరేడు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో కూరలో గ్రేవీ తగినట్లు అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఉడికించుకోవచ్చు.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి మూత తీసి బీరకాయ, ఆలూ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుని ఉడకలేదనిపిస్తే మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- ఆలూ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బీరకాయ-ఆలూ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే కర్రీలు కాకుండా ఓసారి ఈ నయా కాంబినేషన్ కర్రీని ట్రై చేయండి.
- మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!