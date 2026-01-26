ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్​లో "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ" - న్యూ కాంబో టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!

- ఆలూతో ఎన్నడూ చేయని నయా "కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Aloo Beerakaya Curry
Aloo Beerakaya Curry (ETV Bharat)
Aloo Beerakaya Curry Recipe in Telugu : ఆలూతో చేసే వంటలంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఇష్టమే. బంగాళాదుంపతో నేరుగా చేసే వంటకాలే కాకుండా కాంబినేషన్ కర్రీలూ చాలా రుచికరకరంగా ఉంటాయి. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం ఆలూ కాంబోలో వంకాయ, దోసకాయ కర్రీలు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ". ఇది హోటల్ స్టైల్​లో మంచి రుచికరంగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఈ కర్రీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, పూరీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. బీరకాయను తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలూ ఆలూతో కలిపి చేసే ఈ కర్రీని కమ్మగా తింటారు. మరి, నయా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ బీరకాయ ఆలూ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Beerakaya Curry Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - అర కిలో
  • బంగాళాదుంపలు - రెండు
  • టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Aloo Beerakaya Curry Recipe
బీరకాయలు (Getty Images)

కొబ్బరి పొడి కోసం :

  • పుట్నాలపప్పు - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లిరెబ్బలు - ఐదారు

Aloo Beerakaya Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును లైట్​గా తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఒకటిన్నర ఇంచుల పొడవుతో నిలువుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, బంగాళాదుంపలను చెక్కు తీసి పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పుట్నాలపప్పు, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Aloo Beerakaya Curry Recipe
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)
  • ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే పుట్నాల ప్లేస్​లో పల్లీలు, ఎండుకొబ్బరికి బదులుగా పచ్చికొబ్బరిని తీసుకోవచ్చు.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ గిన్నెలో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ ముక్కలను రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక అందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను వేసి మరో మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Beerakaya Curry Recipe
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే పాన్​లో కర్రీ తయారీకి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని జత చేసి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు, గరంమసాలా, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్నాలు-కొబ్బరిపొడి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Aloo Beerakaya Curry Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పెట్టుకున్న ఆలూ, బీరకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆరేడు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో కూరలో గ్రేవీ తగినట్లు అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఉడికించుకోవచ్చు.
Aloo Beerakaya Curry Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి మూత తీసి బీరకాయ, ఆలూ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుని ఉడకలేదనిపిస్తే మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • ఆలూ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బీరకాయ-ఆలూ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే కర్రీలు కాకుండా ఓసారి ఈ నయా కాంబినేషన్ కర్రీని ట్రై చేయండి.
  • మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే బీరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

