బఠాణీలతో రుచికరమైన "ఆలూ కర్రీ" - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

ఆలూ, బఠాణీ కాంబోలో అద్దిరిపోయే 'కర్రీ' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబో!

Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Aloo Batani Curry Recipe in Telugu : బంగాళదుంపతో చేసిన వంటకాలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఆలూ ఫ్రై, కూర, టమాటా, దోసకాయ లేదా వంకాయతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొంతమంది బఠాణీతో కలిపి ఆలూ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అంత రుచికరంగా రాలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఇలా "ఆలూ బఠాణీ కర్రీ" ట్రై చేయండి.

చిక్కని గ్రేవీతో మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది. బఠాణీ, క్యారెట్ కాంబినేషన్​లో కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, దీన్ని ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, పూరీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. పైగా, ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, నోరూరించే ఈ బంగాళాదుంప బఠాణీ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంపలు - పావుకిలో
  • తాజా బఠాణీలు - ఒక కప్పు
  • క్యారెట్లు - పావుకిలో
  • టమాటాలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంతురుము - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - అర టీస్పూన్(తగినంత)
  • గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - తగినంత

Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన టమాటా పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం టమాటాలు, పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • తర్వాత వాటిని ముక్కలుగా కోసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం క్యారెట్స్, బంగాళదుంపలను పీలర్​తో పైన చెక్కు తొలగించి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ధనియాలపొడి, పసుపు, అల్లంముద్ద వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా-మిర్చి పేస్ట్, కారం వేసి దీన్ని కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి.
  • అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బంగాళాదుంప ముక్కలు, పచ్చి బఠాణీలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మసాలా మిశ్రమం మొత్తం వాటికి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఓ పావుకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. అవసరమైతే మరికాసిన్ని నీళ్లు పోసి ముక్కలు మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ, క్యారెట్ ముక్కలు చక్కగా ఉడికి మిశ్రమం దగ్గరగా అయ్యాక చివర్లో కొద్దిగా గరంమసాలా, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మగా ఉండే "ఆలూ బఠాణీ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'ఆలూ కర్రీ' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Aloo Batani Curry Recipe
Aloo Batani Curry Recipe (Getty Images)

