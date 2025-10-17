ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "ఆలూ 65" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ టేస్ట్! - పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టం

- పచ్చి ఆలూతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే సూపర్ స్నాక్ - సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Aloo 65 Recipe
Aloo 65 Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Aloo 65 Snack Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో 'ఆలూ' ఒకటి. దానితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. అయితే, మీరు ఇప్పటి వరకు ఆలూతో వేపుడు, కర్రీలు, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చిప్స్ అంటూ ఇలా ఎన్నో రకాల రెసిపీలు ట్రై చేసి ఉంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా చేసుకునే అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "ఆలూ 65".

ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే రెస్టారెంట్ రుచితో పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. అలాగే, తక్కువ టైమ్​లో ఏదైనా రుచికరమైన స్నాక్ చేసుకోవాలకున్నప్పుడు ఇది మంచి ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది​. అంతేకాకుండా, ఆలూతో చేసుకునే మిగతా రెసిపీల్లా దీనికి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పట్టదు! పిల్లలైతే యమ్మీ యమ్మీ అంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, నోరూరించే ఆలూ 65 రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - ఆరు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • మిరియాలపొడి - అరటీస్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - ఎనిమిది టీస్పూన్లు
  • మైదాపిండి - ఆరు టీస్పూన్లు
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పచ్చి బంగాళదుంపలను పీలర్​తో చెక్క తీసుకోవాలి. ఆపై వాటిని కాస్త పెద్ద సైజ్ హోల్స్ ఉన్న గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • తర్వాత బంగాళదుంప తురుముని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అలా కడగడం ద్వారా పొటాటోలో ఉన్న స్టార్చ్ మొత్తం తొలగిపోతుంది. అలాగే, ఆలూ 65 మంచి టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తుంది.
  • ఆలూ తురుమును బాగా కడిగిన తర్వాత అందులోని నీరు మొత్తం వంపేసి, చుక్క వాటర్ లేకుండా చేతితో బాగా పిండి మరో వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ బంగాళదుంప తురుములోకి టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిరియాలపొడి, బైండింగ్ కోసం కార్న్​ఫ్లోర్(మొక్కజొన్నపిండి), మైదాపిండి వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అన్నీ కలిసేలా కలిపిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ పిండి బైండింగ్ సరిగ్గా కుదరకపోతే మరికొద్దిగా పిండిని యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న మంచూరియా బాల్స్​లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ మీడియంగా వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్​ను వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని వెంటనే కదపకుండా రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో నెమ్మదిగా తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చి క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటిలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
క్యాప్సికం (ETV Abhiruchi)

పోపు కోసం :

  • నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా సాస్ - నాలుగు టీస్పూన్లు(ఆప్షనల్)
  • చాట్ మసాలా - ఒకటీస్పూన్
మిరియాలు (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద ఒక పాన్​లో నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక అందులోకి ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఆలూ 65 వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటా సాస్, చాటా మసాలా వేసుకుని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఆలూ 65" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

