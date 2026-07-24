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రాష్ట్రంలో మరో కొత్త పథకం - 51,952 మందికి ఏటా రూ.120 కోట్ల పంపిణీ!

"నేతన్న సేవలో" కూటమి ప్రభుత్వం - చేనేత కార్మికులకు ఏటా రూ.25 వేలు

netanna_sevalo_scheme
netanna_sevalo_scheme (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:19 AM IST

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Netanna Sevalo : కూటమి ప్రభుత్వం చేనేత కార్మికులకు తీపికబురు అందించింది. ఒక్కో చేనేత కుటుంబానికి ఏటా రూ.25వేల ఆర్థిక సాయం అందించేలా 'నేతన్న సేవలో' పథకానికి పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 51,952 మంది కార్మికులకు ఏటా రూ.129.88 కోట్లు లబ్ధి చేకూరనుంది. చేనేత కార్మికులకు ఆర్థిక సాయంతో పాటు ప్రైవేటు మహిళా విశ్వద్యాలయం ఏర్పాటు సహా పలు కీలక నిర్ణయాలకు రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా భీమవరంలో ప్రైవేట్‌ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు కానుంది. ఇక ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల రైతాంగానికి సాగునీటి భరోసా అందించేలా నేరడి బ్యారేజ్, అనుబంధ నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు రూ.641 కోట్ల విడుదలకు క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది.

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ఆగస్టు 7న ‘నేతన్న సేవలో

నేతన్న సేవ పథకాన్ని జాతీయ చేనేత దినోత్సవం పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 7న ప్రారంభించనున్నట్లు చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి సవిత సచివాలయంలో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ వెల్లడించారు. ‘నేతన్నలకు ఏటా రూ.25 వేలు చొప్పున అందజేస్తామని తెలిపారు. మగ్గం నేత్ననలకు నేతన్న సేవలో పథకంతోపాటు పింఛను రూ.48 వేలు, ఉచిత విద్యుత్తుతో రూ.8,640 చొప్పున ఏటా రూ.81,640 లబ్ధి కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి మినహాయింపు

పుట్టపర్తిలో ఏర్పాటు కానున్న ఏవియేషన్, ఏరోస్పేస్‌ మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రానికి అవసరమైన భూరిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ సులభతరం చేస్తూ రిజిస్ట్రేషన్‌ డీడ్‌ల అమలుకు వీలు కల్పించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయ పరిధిలోని బ్రాహ్మణపల్లి, పుట్టపర్తి గ్రామాల పరిధిలోని 76.13 ఎకరాల భూమిని నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు అనుమతిచ్చింది.

ప్రైవేట్‌ విశ్వవిద్యాలయాలు

బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ కేటగిరీ కింద ప్రైవేట్‌ విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటు చట్ట సవరణకు ఆర్డినెన్స్‌ జారీ చేయనున్నారు. భీమవరంలోని శ్రీవిష్ణు ఇంజినీరింగ్‌ మహిళా కళాశాలను విష్ణు మహిళా ప్రైవేట్‌ విశ్వవిద్యాలయంగా మార్చేందుకు క్యాబినెట్ ఆమోదించింది. ఇది రాష్ట్రంలో తొలి ప్రైవేట్‌ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం కాగా, జాతీయ స్థాయిలో మూడోది. ఇప్పటి వరకు ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల్లో ఉన్న సీట్లలో 70శాతం, వర్సిటీగా మారిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టే కోర్సుల్లో 35శాతం సీట్లను కన్వీనర్‌ కోటాలో భర్తీ చేయనున్నారు. గుంటూరు జిల్లా 'లాం'లోని చలపతి ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల సైతం చలపతి ప్రైవేట్‌ విశ్వవిద్యాలయంగా మారనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి అనుమతించగా రెండు వర్సిటీలు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

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NETANNA BHAROSA
CHENETA KARMIKULU
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నేతన్న సేవలో
NETANNA SEVALO

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