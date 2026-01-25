ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "అల్లం పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఖుష్​!

- అల్లంతో పచ్చడి రొటీన్​ - ఇలా పులుసు పెట్టుకోండి - కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Allam Pulusu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 9:26 AM IST

Traditional Allam Pulusu Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లోనూ ఉండే ఆహార పదార్థాల్లో అల్లం ఒకటి. కూరల్లో ఈ పేస్ట్​ లేనిది అంత మజా రాదు. ఇక టీ లో కాస్త అల్లాన్ని దంచి వేసుకుంటే ఆ రుచే వేరు. ఇది వంటలకు రుచిని అందించడానికి మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అందుకే చాలా మంది దీనిని నిత్యం వాడుతుంటారు. అయితే కూరల్లో అల్లాన్ని సైడ్​ క్యారెక్టర్​గా వాడినా.. మెయిన్​గా మాత్రం అల్లం పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పచ్చడి మాత్రమే కాకుండా పాతకాలం నాటి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే అల్లం పులుసు. పుల్లగా, తియ్యగా, కారంగా ఉండే ఈ పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పులుసు వేసుకుని తింటే జలుబు, దగ్గు ఇట్టే పోవాల్సిందే. మరి, లేట్​ చేయకుండా అమ్మమ్మల కాలం నాటి అల్లం పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండ.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • అల్లం - 30 గ్రాములు
  • ​ఉల్లిపాయ - 1
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Allam Pulusu
అల్లం (Getty Images)

పులుసు కోసం:

  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - కొద్దిగా
Allam Pulusu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • అల్లం మట్టి పోయేవరకు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయపై పొట్టు తీసేసి నాలుగు ముక్కలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Allam Pulusu
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మసాలా పేస్ట్​ కోసం మిక్సీజార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి కట్​ చేసిన అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు సెపరేట్​ చేసుకుని పిప్పిని పక్కన పెట్టాలి.
Allam Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • పులుసు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటైనాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక గ్రైండ్​ చేసిన అల్లం పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • అల్లం పేస్ట్​ వేగి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Allam Pulusu
తాలింపు గింజలు (Getty Images)
  • ఈ పేస్ట్​లోకి చింతపండు గుజ్జు, పులుపుకు సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత బెల్లం ముక్క వేసి మరికాసేపు ఉడికించి అంటే మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అల్లం పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Allam Pulusu
అల్లం పులుసు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎండుమిర్చి కాస్త తక్కువే పడతాయి. అయితే మీరు కారం ఎక్కువ తింటే వాటిని పెంచి తీసుకోవచ్చు. కానీ విడిగా పచ్చిమిర్చి, ఎండుకారం వంటివి వేసుకోవనవసరం లేదు.
  • అల్లం పొట్టు తీయకుండానే శుభ్రంగా కడిగి గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వద్దు అనుకుంటే తీసేసి వాడుకున్నా ఏమీ కాదు.
  • ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, గసగసాలను నేరుగా కాకుండా కాస్త నూనె లేకుండా దోరగా వేయించుకుని పొడిలా చేసి వాడుకున్న అద్భుతమైన రుచి.

