అమ్మమ్మల కాలం నాటి "అల్లం పులుసు" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఖుష్!
- అల్లంతో పచ్చడి రొటీన్ - ఇలా పులుసు పెట్టుకోండి - కిర్రాక్ టేస్ట్తో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : January 25, 2026 at 9:26 AM IST
Traditional Allam Pulusu Recipe: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లోనూ ఉండే ఆహార పదార్థాల్లో అల్లం ఒకటి. కూరల్లో ఈ పేస్ట్ లేనిది అంత మజా రాదు. ఇక టీ లో కాస్త అల్లాన్ని దంచి వేసుకుంటే ఆ రుచే వేరు. ఇది వంటలకు రుచిని అందించడానికి మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అందుకే చాలా మంది దీనిని నిత్యం వాడుతుంటారు. అయితే కూరల్లో అల్లాన్ని సైడ్ క్యారెక్టర్గా వాడినా.. మెయిన్గా మాత్రం అల్లం పచ్చడి చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం పచ్చడి మాత్రమే కాకుండా పాతకాలం నాటి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే అల్లం పులుసు. పుల్లగా, తియ్యగా, కారంగా ఉండే ఈ పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పులుసు వేసుకుని తింటే జలుబు, దగ్గు ఇట్టే పోవాల్సిందే. మరి, లేట్ చేయకుండా అమ్మమ్మల కాలం నాటి అల్లం పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండ.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- అల్లం - 30 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఎండుమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
పులుసు కోసం:
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఎండుమిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- అల్లం మట్టి పోయేవరకు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయపై పొట్టు తీసేసి నాలుగు ముక్కలుగా చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి కట్ చేసిన అల్లం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు సెపరేట్ చేసుకుని పిప్పిని పక్కన పెట్టాలి.
- పులుసు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటైనాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక గ్రైండ్ చేసిన అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- అల్లం పేస్ట్ వేగి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ పేస్ట్లోకి చింతపండు గుజ్జు, పులుపుకు సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత బెల్లం ముక్క వేసి మరికాసేపు ఉడికించి అంటే మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలపాటు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అల్లం పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎండుమిర్చి కాస్త తక్కువే పడతాయి. అయితే మీరు కారం ఎక్కువ తింటే వాటిని పెంచి తీసుకోవచ్చు. కానీ విడిగా పచ్చిమిర్చి, ఎండుకారం వంటివి వేసుకోవనవసరం లేదు.
- అల్లం పొట్టు తీయకుండానే శుభ్రంగా కడిగి గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వద్దు అనుకుంటే తీసేసి వాడుకున్నా ఏమీ కాదు.
- ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, గసగసాలను నేరుగా కాకుండా కాస్త నూనె లేకుండా దోరగా వేయించుకుని పొడిలా చేసి వాడుకున్న అద్భుతమైన రుచి.
పక్కా కొలతలతో "పండుమిర్చి పచ్చడి" - రుచి అదుర్స్ - ఏడాది నిల్వ!
సరికొత్తగా "పల్లీ చట్నీ" - నువ్వులు వేసి చేస్తే కిర్రాక్ టేస్ట్! - టిఫెన్స్కు బెస్ట్!