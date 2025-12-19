పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ" - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - వారం రోజులు నిల్వ!

ETV Bharat / offbeat

Allam Chutney with Pachimirchi
Allam Chutney with Pachimirchi (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 10:40 AM IST

Allam Chutney with Pachimirchi : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చట్నీ బాగుంటే మరో నాలుగు ఇడ్లీలు ఎక్కువే తింటాం. దోశలను రెండు తినే దగ్గర మూడ్నాలుగు కమ్మగా లాగించేస్తాం. కానీ, అదే చట్నీ తేడా కొట్టేస్తే తృప్తిగా తినలేం. అందుకే, మీ అందరికోసం టిఫెన్స్​లోకి అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ టేస్టీ చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే.. పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ". నార్మల్​గా మనందరం చేసుకునే పల్లీ చట్నీ మాదిరిగానే దీనికి జనాల్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది.

అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా టిఫెన్ సెంటర్ రుచి రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది. ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. దీని తయారీకి కూడా ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. అలాగే, వారం పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు! మరి, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే ఈ అల్లం చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అల్లం - 70 నుంచి 80 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 200 గ్రాములు (రుచికి తగినన్ని)
  • బెల్లం - 100 గ్రాములు
  • చింతపండు - 50 నుంచి 70 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - మూడు

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్​లో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు అల్లం పొట్టు తీసి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకుని వేపుకోవడానికి వీలుగా నార్మల్ సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అల్లం పచ్చడి టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్​లో రావాలంటే మీరు పాటించాల్సిన ఒక సీక్రెట్ టిప్ ఉంది. అదేంటంటే, మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చి కారాన్ని బట్టి చట్నీలో వేసుకునే బెల్లం, చింతపండును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఎందుకంటే మార్కెట్​లో దొరికే పచ్చిమిర్చీలలో కొన్ని కారంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని అంతగా కారం ఉండవు. అందుకే, మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చిని బట్టి పులుపు, తీపిని అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి అవి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా తురిమిపెట్టుకున్న సన్నని అల్లం ముక్కలు వేసి మరికాసేపు వేయించుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, బెల్లంతో పాటు తగినన్ని మరిగించిన వేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా వేడి నీరు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అంటే, ఇది ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచితే కనీసం వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి పోపుని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "అల్లం పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'అల్లం పచ్చడి' చేయండి. టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్​లో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇది ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.

