పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ" - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - వారం రోజులు నిల్వ!
- అన్ని టిఫెన్స్లోకీ అద్దిరిపోతుంది - ఈ కొలతలతో చేస్తే టిఫెన్ సెంటర్ టేస్ట్ పక్కా!
Published : December 19, 2025 at 10:40 AM IST
Allam Chutney with Pachimirchi : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చట్నీ బాగుంటే మరో నాలుగు ఇడ్లీలు ఎక్కువే తింటాం. దోశలను రెండు తినే దగ్గర మూడ్నాలుగు కమ్మగా లాగించేస్తాం. కానీ, అదే చట్నీ తేడా కొట్టేస్తే తృప్తిగా తినలేం. అందుకే, మీ అందరికోసం టిఫెన్స్లోకి అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ టేస్టీ చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే.. పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ". నార్మల్గా మనందరం చేసుకునే పల్లీ చట్నీ మాదిరిగానే దీనికి జనాల్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది.
అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా టిఫెన్ సెంటర్ రుచి రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది. ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. దీని తయారీకి కూడా ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. అలాగే, వారం పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు! మరి, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే ఈ అల్లం చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం - 70 నుంచి 80 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 200 గ్రాములు (రుచికి తగినన్ని)
- బెల్లం - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - 50 నుంచి 70 గ్రాములు
- ఆయిల్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - మూడు
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు అల్లం పొట్టు తీసి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకుని వేపుకోవడానికి వీలుగా నార్మల్ సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అల్లం పచ్చడి టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్లో రావాలంటే మీరు పాటించాల్సిన ఒక సీక్రెట్ టిప్ ఉంది. అదేంటంటే, మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చి కారాన్ని బట్టి చట్నీలో వేసుకునే బెల్లం, చింతపండును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఎందుకంటే మార్కెట్లో దొరికే పచ్చిమిర్చీలలో కొన్ని కారంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని అంతగా కారం ఉండవు. అందుకే, మీరు తీసుకునే పచ్చిమిర్చిని బట్టి పులుపు, తీపిని అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి అవి కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా తురిమిపెట్టుకున్న సన్నని అల్లం ముక్కలు వేసి మరికాసేపు వేయించుకోవాలి. ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, బెల్లంతో పాటు తగినన్ని మరిగించిన వేడి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇలా వేడి నీరు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అంటే, ఇది ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే కనీసం వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి పోపుని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "అల్లం పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'అల్లం పచ్చడి' చేయండి. టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్లో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఇది ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
