హోటల్ స్టైల్ అల్లం చట్నీ - ఒక్క సారి చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజులు తినేయొచ్చు!
కమ్మటి అల్లం చట్నీ - వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 5:04 PM IST
Allam Chutney : హోటల్ స్టైల్ అల్లం చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చట్నీ కోసం టిఫిన్ తినాలనిపించేలా చాలా రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. ఇడ్లీ, దోసె, వడ లాంటి టిఫిన్లతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అల్లం చట్నీ ఓ సారి ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల ఆధారంగా అల్లం చట్నీ తయారు చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పాటు టిఫిన్లలోకి కొత్తగా చట్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక్క రోజు టైం కేటాయించుకుని హోటల్ స్టైల్లో చేసి పెట్టారంటే ఎంతో టేస్టీగా టిఫిన్లు తినేయొచ్చు.
ఘాటుగా గొంతుదిగే "మైసూర్ రసం" - ఈ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడిగా లాగించండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపగుండ్లు - 200 గ్రాములు
- లేదా మినప్పప్పు
- ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- బెల్లం - 100 గ్రాములు
- ఉప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 50 గ్రాముల చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని పీచు, పిక్కలు లేకుండా మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండుకు డబల్ అంటే 100 గ్రాముల అల్లం చెక్కు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె మెంతులు, ధనియాలు, అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించి అల్లం ముక్కలకు డబల్ అంటే 200 గ్రాముల మినపగుండ్లు లేదా మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసుకుని మరో నిమిషం పాటు సన్నటి మంటపైనే వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి వేయించిన పదార్థాలను పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో 100 గ్రాముల బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చట్నీ గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడి వేడి అన్నంలోకి పచ్చడి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే చట్నీలోకి పోపు కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఈ చట్నీ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని నెల రోజుల పాటు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కాకరకాయ ఉల్లి కారం" - చేదు అస్సలే ఉండదు!
నూనెలో వేయించి ఇలా "కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!