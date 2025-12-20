ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్ అల్లం చట్నీ - ఒక్క సారి చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజులు తినేయొచ్చు!

కమ్మటి అల్లం చట్నీ - వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది!

allam_chutney
allam_chutney (ETV Bharat)
Allam Chutney : హోటల్ స్టైల్ అల్లం చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చట్నీ కోసం టిఫిన్ తినాలనిపించేలా చాలా రుచికరంగా అనిపిస్తుంది. ఇడ్లీ, దోసె, వడ లాంటి టిఫిన్లతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అల్లం చట్నీ ఓ సారి ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల ఆధారంగా అల్లం చట్నీ తయారు చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పాటు టిఫిన్లలోకి కొత్తగా చట్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక్క రోజు టైం కేటాయించుకుని హోటల్ స్టైల్​లో చేసి పెట్టారంటే ఎంతో టేస్టీగా టిఫిన్లు తినేయొచ్చు.

allam_chutney
అల్లం (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అల్లం - 100 గ్రాములు
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపగుండ్లు - 200 గ్రాములు
  • లేదా మినప్పప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • బెల్లం - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
allam_chutney
చింత పండు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 50 గ్రాముల చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని పీచు, పిక్కలు లేకుండా మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండుకు డబల్ అంటే 100 గ్రాముల అల్లం చెక్కు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
allam_chutney
ఎండు మిర్చి (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె మెంతులు, ధనియాలు, అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించి అల్లం ముక్కలకు డబల్ అంటే 200 గ్రాముల మినపగుండ్లు లేదా మినప్పప్పు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసుకుని మరో నిమిషం పాటు సన్నటి మంటపైనే వేయించుకోవాలి.
allam_chutney
బెల్లం (Getty images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి వేయించిన పదార్థాలను పక్కన పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులో 100 గ్రాముల బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చట్నీ గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
allam_chutney
మినపగుండ్లు (Getty images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడి వేడి అన్నంలోకి పచ్చడి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. మీకు నచ్చితే చట్నీలోకి పోపు కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఈ చట్నీ ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని నెల రోజుల పాటు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

