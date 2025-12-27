ఆల్​ ఇన్​ వన్​ "కదంబ చట్నీ" - పావు గంటలో తయార్​ - అల్టిమేట్​ టేస్ట్ పక్కా!

ETV Bharat / offbeat

All Purpose Kadamba Chutney
కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • టమాటా - 1
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఈ పచ్చడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం అల్లం, వెల్లుల్లిపై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొత్తిమీర, పుదీనాను కాడలతో సహా రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • పప్పులు దోరగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ మెత్తబడ్డాక ఎండుమిర్చి, చింతపండు, పసుపు, ఇంగువ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • రెండు నిమిషాలు ఆగాక టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటా మెత్తగా ఉడికినాక కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • కొత్తిమీర, పుదీనా మగ్గినాక కొబ్బరి తురుము వేసి రెండు నిమిషాల వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆనియన్​ మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈ పోపును గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కదంబ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఎండుమిర్చీని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఈ ఎండుమిర్చి ప్లేస్​లో పచ్చిమిర్చిని కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • పదార్థాలన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే దోరగా వేయించాలి. ఇవి ఏమైనా మాడినట్లు అనిపిస్తే పచ్చడి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.

