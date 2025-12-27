ఆల్ ఇన్ వన్ "కదంబ చట్నీ" - పావు గంటలో తయార్ - అల్టిమేట్ టేస్ట్ పక్కా!
- టిఫెన్స్లోకి రెగ్యులర్ చట్నీలు బోర్ కొట్టాయా? - సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో ఈ చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : December 27, 2025 at 12:02 PM IST
All Purpose Kadamba Chutney: ఇడ్లీ, బోండా, దోశ, వడ ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా సరే అందులోకి పల్లీ చట్నీ ఉండాల్సిందే. లేదంటే కొబ్బరి పచ్చడి మస్ట్. కానీ ఇవేమి కాకుండా టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే ఓ పచ్చడి తీసుకొచ్చాం. అదే కదంబ చట్నీ. రకరకాల పదార్థాలతో చేసుకునే ఈ పచ్చడి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. ఈ చట్నీ కేవలం టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాదు వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని కదంబ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఎండుమిర్చి - 7
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- టమాటా - 1
- కొత్తిమీర - 1 కట్ట
- పుదీనా - 1 కట్ట
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినపప్పు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ పచ్చడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం అల్లం, వెల్లుల్లిపై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా, ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొత్తిమీర, పుదీనాను కాడలతో సహా రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- పప్పులు దోరగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మెత్తబడ్డాక ఎండుమిర్చి, చింతపండు, పసుపు, ఇంగువ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- రెండు నిమిషాలు ఆగాక టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటా మెత్తగా ఉడికినాక కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- కొత్తిమీర, పుదీనా మగ్గినాక కొబ్బరి తురుము వేసి రెండు నిమిషాల వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆనియన్ మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ పోపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కదంబ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం ఎండుమిర్చీని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. ఈ ఎండుమిర్చి ప్లేస్లో పచ్చిమిర్చిని కూడా వాడుకోవచ్చు.
- పదార్థాలన్నింటినీ లో-ఫ్లేమ్లో మాత్రమే దోరగా వేయించాలి. ఇవి ఏమైనా మాడినట్లు అనిపిస్తే పచ్చడి రుచి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
