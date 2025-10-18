ETV Bharat / offbeat

ఆల్ ఇన్​ వన్ "చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అదుర్స్! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- క్యారెట్, పల్లీలతో సూపర్ టేస్టీ 'చట్నీ' - టిఫెన్స్​తోపాటు అన్నంలోకీ సూపర్!

Easy Chutney Recipe for Tiffins
Easy Chutney Recipe for Tiffins (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Easy Chutney Recipe for Tiffins : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, పెసరట్టు ఇది ఏది చేసుకున్నా అందులో రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. లేదంటే, సంతృప్తిగా టిఫెన్ తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలగదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ జనాలు పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్​గా అవే చట్నీలు తినాలన్నా అంతగా రుచించవు. అందుకే మీకోసం అన్ని టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే ఒక "ఆల్​ ఇన్ వన్ చట్నీ" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

క్యారెట్స్​తో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఈ చట్నీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో, తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి కూడా మంచి రుచినిస్తుంది. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆల్ ఇన్ వన్ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Easy Chutney Recipe for Tiffins
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 12(తగినన్ని)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • చిన్న అల్లం ముక్కలు - రెండు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వేయించిన పల్లీలు - అర కప్పు

దీపావళి "బూరెలు" ఇలా చేయండి - చక్కగా పొంగుతాయి, సూపర్ టేస్ట్!

Easy Chutney Recipe for Tiffins
క్యారెట్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, చింతపండు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Easy Chutney Recipe for Tiffins
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాలపాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • క్యారెట్ ముక్కలు లైట్​గా మగ్గి దోర దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో వేయించిన పల్లీలు వేసుకుని ముందు వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

కరకరలాడే "ఆలూ 65" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ టేస్ట్! - పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టం

Easy Chutney Recipe for Tiffins
పల్లీలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
Easy Chutney Recipe for Tiffins
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోండి.
  • అంతే, క్యారెట్స్​తో అన్ని టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "ఆల్​ ఇన్ వన్ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఓసారి ఈ చట్నీని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

దీపావళికి శ్రీలంకన్ "లవారియా" స్వీట్ - ఈ మిఠాయితో పండగ చేసుకుంటారు!

TAGGED:

CARROT CHUTNEY RECIPE
INSTANT CHUTNEY RECIPE
BREAKFAST CHUTNEY RECIPE
క్యారెట్ చట్నీ తయారీ విధానం
EASY CHUTNEY RECIPE FOR TIFFINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.