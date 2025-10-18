ఆల్ ఇన్ వన్ "చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అదుర్స్! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- క్యారెట్, పల్లీలతో సూపర్ టేస్టీ 'చట్నీ' - టిఫెన్స్తోపాటు అన్నంలోకీ సూపర్!
Published : October 18, 2025 at 10:48 AM IST
Easy Chutney Recipe for Tiffins : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, పెసరట్టు ఇది ఏది చేసుకున్నా అందులో రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. లేదంటే, సంతృప్తిగా టిఫెన్ తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలగదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ జనాలు పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్గా అవే చట్నీలు తినాలన్నా అంతగా రుచించవు. అందుకే మీకోసం అన్ని టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే ఒక "ఆల్ ఇన్ వన్ చట్నీ" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
క్యారెట్స్తో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఈ చట్నీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్లో, తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి కూడా మంచి రుచినిస్తుంది. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆల్ ఇన్ వన్ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిశనగపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 12(తగినన్ని)
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- చిన్న అల్లం ముక్కలు - రెండు
- క్యారెట్ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వేయించిన పల్లీలు - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, చింతపండు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాలపాటు మగ్గనివ్వాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు లైట్గా మగ్గి దోర దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో వేయించిన పల్లీలు వేసుకుని ముందు వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోండి.
- అంతే, క్యారెట్స్తో అన్ని టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే "ఆల్ ఇన్ వన్ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఓసారి ఈ చట్నీని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!
