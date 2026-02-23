ETV Bharat / offbeat

రొటీన్​కి భిన్నంగా "అలసందల చారు" - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ డిష్​గా మారడం పక్కా!

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే అలసందల చారు - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

Alasandala Charu
Alasandala Charu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Alasanda Charu Recipe in Telugu : వేడివేడి అన్నంలో చారు లేదా రసం పోసి తింటుంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు అయితే ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ వీటిని ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా బోరింగ్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే అలసందలు (బొబ్బర్ల)తో చేసే చారు. ఓసారి ఈ స్టైల్లో చేశారంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం కూడా తేలికే! మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ చారు రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జొన్నపిండితో "ఊతప్పం" - సుతిమెత్తగా, వేడివేడిగా అదుర్స్!

Alasandala Charu
అలసందలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అలసందలు (బొబ్బర్లు) - ఒక కప్పు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • టమోటాలు - ఒక కప్పు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రసం పొడి - అర టీ స్పూన్
Alasandala Charu
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అలసందలు, నీళ్లు పోసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి రాత్రంతా లేదా 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నానబెట్టిన అలసందలు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కుక్కర్​ మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • అలసందలు ఉడికిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Alasandala Charu
చింతపండు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత కప్పు పరిమామంలో రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఆరు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Alasandala Charu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, చిటికెడు ఉప్పు వేసి మగ్గించాలి. టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి ఉడికించాలి.
  • టమెటాలు మగ్గాక అలసందలను పొడి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, అర టీ స్పూన్ రసం పొడి వేసి 8 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
Alasandala Charu
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత చివన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆప్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే అలసందల చారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!

సింపుల్ గా చేసుకునే "టమోటా రైస్" - లంచ్​లోకి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

సరికొత్త రుచితో "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

ALASANDA CHARU RECIPE IN TELUGU
అలసందల చారు తయారీ విధానం
BOBBARLA CHARU MAKING PROCESS
BLACK EYED PEAS RASAM PREPARE
ALASANDALA CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.