శ్రీవారి సన్నిధిలో "అక్షరాభ్యాసం" - రోజూ 50 మందికే అవకాశం!
"అక్షర గోవిందం" పేరుతో మరో కార్యక్రమానికి టీటీడీ శ్రీకారం - ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 5:20 PM IST
Aksharabhyasam at Tirupati : హిందూ కుటుంబాల్లో చాలా మందికి చిన్ని చిన్ని అడుగులతో బడి గడప తొక్కే వయసులో, ఆ చిన్నారి చేతులకు పలకా బలపం ఇచ్చి దైవ సన్నిధిలో తొలి అక్షరానికి శ్రీకారం చుట్టించడం ఆనవాయితీ. అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్షరాభ్యాసం అనగానే ఎక్కువ మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చే పుణ్యక్షేత్రం బాసర జ్ఞానసరస్వతీదేవి ఆలయం. ఇప్పుడు అదే తరహాలో "తిరుమల" శ్రీవారి సన్నిధిలో కూడా చిన్నారులకు "అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాశన" నిర్వహించుకునేలా మరో సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. "అక్షర గోవిందం" పేరిట తీసుకొస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని జులై 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించనుంది. మరి, ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఏ ఏ రోజుల్లో పాల్గొనవచ్చు? రోజు ఎంతమందికి అవకాశం ఉంటుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
చిన్నారుల్లో సనాతన ధర్మం, సంప్రదాయాలపై ఆసక్తిని పెంపొందించి, వారి విద్యారంభం, జీవితారంభం దైవానుగ్రహంతో శుభప్రదంగా సాగాలనే సంకల్పంతో "అక్షర గోవిందం" అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతోంది టీటీడీ. జులై 3 నుంచి తిరుపతిలోని శ్రీ వకుళామాత ఆలయంలో "అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాశన" వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలిపింది. ఇక అక్షరాభ్యాసం ముగిసిన తర్వాత ఆశీర్వచనం, ప్రసాదం, ప్రత్యేక అక్షర గోవిందం కిట్లను అందజేయనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
ఏ ఏ రోజుల్లో పాల్గొనవచ్చంటే?
టీటీడీ ప్రారంభిస్తున్న ఈ "అక్షర గోవిందం" కార్యక్రమంలో 3 నుంచి 5 ఏళ్ల వయసు ఉన్న చిన్నారులు పాల్గొనడానికి అర్హులు. జులై 4వ తేదీ నుంచి మంగళవారం మినహా మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో శ్రీ వకుళమాత ఆలయంలో శుభ ముహూర్తంలో "అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాశన" కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. అక్షర గోవిందం కార్యక్రమంలో రోజుకు 50 మంది పిల్లలకు మాత్రమే పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తారు. అంటే, బ్యాచ్కు 25 మంది చిన్నారుల చొప్పున రెండు విడతల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఇక అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమం కంప్లీట్ అయ్యాక అక్షర గోవిందం పేరుతో ఒక కిట్ను కూడా అందిస్తుంది టీటీడీ.
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ఆ కిట్లో ఉండే వస్తువులివే :
అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చిన్నారులకు అక్షర గోవిందం అనే ఒక కిట్ను ఇస్తుంది. ఈ కిట్ను మొత్తం ఏడు వస్తువులతో రూపొందిస్తారు. అవి రాతిపలక, బలపాల డబ్బాతో పాటు శ్రీవారి అక్షింతలు, అమ్మవారి పసుపు, కుంకుమ, ఆరు కంకణాలు, పటికబెల్లం(కలకండ) ఉంటాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా వినాయకుడు, సరస్వతీదేవి, శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామితో కూడా చిత్రపటం(ఫ్రేమ్), ప్రసాదం ప్యాకెట్ వంటివి కూడా టీటీడీ అందించే కిట్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా, శ్రీవారి సుప్రభాతం, గోవిందనామాలు, పెద్దబాలశిక్ష వంటివి పాల్గొన్నవారికి అందజేస్తారు.
ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరి!
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్తగా ప్రారంభిస్తున్న 'అక్షర గోవిందం' కార్యక్రమంలో తమ చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలనుకునే భక్తులు కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అందులోభాగంగానే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే, ఇందులో పాల్గొనే ఆసక్తి ఉన్నవారు గంట ముందుగానే శ్రీ వకుళామాత ఆలయానికి చేరుకుని అక్కడ తమ పేర్లను రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, ఈ అక్షర గోవిందం కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో హాజరుకావాల్సిన ఉంటుందని టీటీడీ సూచించింది.
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