మార్కెట్లో వద్దు, కరకరలాడే "బియ్యప్పిండి అప్పడాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

సింపుల్​గా చేసుకునే అప్పడాలు - సైడ్​డిష్, స్నాక్స్​గా అద్దిరిపోతాయి!

Rice Papad
Rice Papad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Rice Papad Prepare in Telugu : అన్నంలోకి పప్పు, చారు, పెరుగన్నంలో సైడ్​ డిష్​గా తినడానికి అప్పడాలు భలేగా ఉంటాయి. చాలా మందికి ఇవి లేకపోతే భోజనం తృప్తిగా తిన్న ఫీలింగ్​ రాదు. అందుకే దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో ఇవి తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలామంది అప్పడాలు, వడియాలు పెట్టుకొని సంవత్సరమంతా నిల్వ చేసుకుంటారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం అప్పడాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం పెద్ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు.

అందుకే అప్పడాలను మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఇవి అంత రుచిగా ఉండవు. అలాంటివారు ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే అప్పడాలను సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. పైగా ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒక్కరే చాలా ఈజీ​గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. నిమిషాల్లోనే ఇన్​స్టంట్​గా ఇవి తయారైపోతాయి. అంతేకాక సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి తేలికగా, కరకరలాడే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rice Flour Papad
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - 15
  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
Rice Flour Papad
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండిని జల్లెడ పట్టి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి మరిగించాలి.
  • నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత బియ్యప్పిండిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వాలి.
Rice Flour Papad
జీలకర్ర (Getty Images)
  • బియ్యప్పిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మరోసారి పిండిని బాగా కలిపి చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసి మూతపెట్టాలి.
  • మరోవైపు ప్లాస్టిక్ కవర్​పై కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను పెట్టి ఆపై మరో కవర్​ ఉంచి చపాతీ కర్రతో అప్పడాల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అప్పడాలను క్లాత్​ మీద వేసి ఆరబెట్టాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ ఆరబెట్టుకోవాలి.
Rice Flour Papad
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఇక అంతే కరకరలాడే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం అప్పడాలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
  • మీరు భోజనం చేసేటప్పుడు లేదా సాయంత్రం స్నాక్స్​ తినాలనిపించినప్పుడూ ఇవి చాలా బాగుంటాయి!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో అప్పడాలను తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

