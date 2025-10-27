మార్కెట్లో వద్దు, కరకరలాడే "బియ్యప్పిండి అప్పడాలు" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
సింపుల్గా చేసుకునే అప్పడాలు - సైడ్డిష్, స్నాక్స్గా అద్దిరిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 12:05 PM IST
Rice Papad Prepare in Telugu : అన్నంలోకి పప్పు, చారు, పెరుగన్నంలో సైడ్ డిష్గా తినడానికి అప్పడాలు భలేగా ఉంటాయి. చాలా మందికి ఇవి లేకపోతే భోజనం తృప్తిగా తిన్న ఫీలింగ్ రాదు. అందుకే దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో ఇవి తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలామంది అప్పడాలు, వడియాలు పెట్టుకొని సంవత్సరమంతా నిల్వ చేసుకుంటారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం అప్పడాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం పెద్ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా భావిస్తుంటారు.
అందుకే అప్పడాలను మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఇవి అంత రుచిగా ఉండవు. అలాంటివారు ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే అప్పడాలను సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. పైగా ఎవరి సహాయం లేకుండా ఒక్కరే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. నిమిషాల్లోనే ఇన్స్టంట్గా ఇవి తయారైపోతాయి. అంతేకాక సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి తేలికగా, కరకరలాడే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 15
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండిని జల్లెడ పట్టి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి మరిగించాలి.
- నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత బియ్యప్పిండిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వాలి.
- బియ్యప్పిండి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మరోసారి పిండిని బాగా కలిపి చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసి మూతపెట్టాలి.
- మరోవైపు ప్లాస్టిక్ కవర్పై కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక్కొ పిండి ముద్దను పెట్టి ఆపై మరో కవర్ ఉంచి చపాతీ కర్రతో అప్పడాల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అప్పడాలను క్లాత్ మీద వేసి ఆరబెట్టాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే బియ్యప్పిండి అప్పడాలు రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం అప్పడాలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయి.
- మీరు భోజనం చేసేటప్పుడు లేదా సాయంత్రం స్నాక్స్ తినాలనిపించినప్పుడూ ఇవి చాలా బాగుంటాయి!
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో అప్పడాలను తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
