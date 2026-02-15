ETV Bharat / offbeat

తరచూ ఫ్లైట్​ జర్నీ చేస్తుంటారా? - విమానం​ రద్దైతే మీకు లభించే ప్రయోజనాలేంటో తెలుసా!

-విమాన ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి!

Rules to Know Air Travelers
Rules to Know Air Travelers (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Rules to Know Air Travelers : ప్రస్తుత విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారి సంఖ్య పెరిగింది. సమయం ఆదా, తొందరగా చేరుకోవచ్చు సహా ఇతర కారణాల వల్ల వీటికి డిమాండ్​ పెరిగింది. అందుకే ట్రైన్స్​ మాదిరే వీటిని కొన్ని రోజుల ముందుగానే బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. అయితే వాతావరణం అనుకూలించక సహా కొన్ని కారణాల వల్ల ఫ్లైట్స్​ క్యాన్సిల్​ అవుతుంటాయి. లేదంటే గంటల తరబడి ప్రయాణికులు వెయిట్​ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇలా విమానాలు రద్దు అయినప్పుడు టికెట్‌ డబ్బులు రిట్నర్​ వస్తాయా? అసలు మనకున్న హక్కులేంటి? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. అయితే ఫ్లైట్స్​ రద్దు అయినప్పుడు కేవలం టికెట్‌ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, అదనంగా నష్ట పరిహారం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందట. అసలు విమాన ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికులు తెలుసుకోవాల్సిన రూల్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

భారతీయ పౌర విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ (DGCA) రూల్స్​ ప్రకారం..

  • మీ జర్నీకి 24 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో ముందస్తు సమాచారం లేకుండా విమానం రద్దయినట్లు ఎయిర్​లైన్స్​ ప్రకటిస్తే.. అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా మరో ఫ్లైట్​ను ఏర్పాటు చేయాలి. లేదంటే ఆ టికెట్‌ డబ్బును మొత్తం రీఫండ్​ చెయ్యాలి.
  • ఒకవేళ ఫ్లైట్​​ క్యాన్సిల్​ అయినట్లు మీకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోయినా, సరైన ప్రత్యామ్నాయం చూపించకపోయినా.. టికెట్‌ డబ్బులతోపాటు, పరిహారం కూడా డిమాండ్​ చేయొచ్చట.
  • విమానం రద్దు అయినప్పుడు మరో​ విమానం కోసం ఎయిర్​పోర్ట్​లో వెయిట్​ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ప్రయాణికులకు ఉచితంగా ఆహారం, డ్రింక్స్​ అందించాల్సిన బాధ్యత విమానయాన సంస్థలదే. ఒకవేళ రాత్రిపూట వెయిట్​ చేయాల్సి వస్తే అందుకు కావాల్సిన వసతి సదుపాయం కూడా కల్పించాలట.
  • ఇలా విమానాలు రద్దు అయినప్పుడు చాలా విమానయాన సంస్థలు సాంకేతిక లోపాలు లేదా నిర్వహణ సమస్యలను కారణాలుగా చూపి.. పరిహారం ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని అంటాయి. కానీ, కన్జ్యూమర్​ కోర్టు​ల తీర్పుల ప్రకారం.. పైలెట్ల కొరత లేదా సంస్థ లోపాలను అసాధారణ పరిస్థితులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వంటి కారణాలుగా పరిగణించలేరని.. కాబట్టి సంస్థ లోపం వల్ల విమానం క్యాన్సిల్​ అయితే అందుకు తగిన పరిహారం కచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందేనట.
  • చాలా మంది క్రెడిట్‌ కార్డ్స్​ యూజ్​ చేసి టికెట్స్​ బుక్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా కార్డు ద్వారా ఫ్లైట్​ టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకునేటప్పుడు "ట్రిప్‌ క్యాన్సిలేషన్‌ కవర్‌" అనే ఆప్షన్​ ఉంటుంది. దీనిని సెలెక్ట్​ చేసుకుంటే విమాన ప్రయాణంలో అంతరాయం కలిగినప్పుడు కార్డు రకాన్ని బట్టి రూ.25వేల నుంచి రూ.1 కోటి వరకూ బీమా రక్షణ కల్పిస్తాయి. అయితే ఈ వివరాల కోసం మీరు టికెట్‌ కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాడిన కార్డు బ్యాంకును సంప్రదిస్తే మంచిది.
  • విమానాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే ట్రావెల్​ ఇన్సూరెన్స్​ మేలు చేస్తుంది. అయితే ప్రయాణ బీమా కేవలం ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే కాకుండా.. విమానం రద్దయిన సందర్భాల్లోనూ పరిహారం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. వసతి, భోజనం సహా ఇతర ఖర్చులనూ ఈ బీమా పాలసీ చెల్లిస్తుంది. అయితే దీన్ని తీసుకునేటప్పుడు ముందుగానే అన్ని నిబంధనలు తెలుసుకొని, సెలెక్ట్​ చేసుకోవడం మంచిది.

ఫ్లైట్లు రద్దు అయినప్పుడు ఏం చేయాలి?

  • ముందుగా విమానయాన సంస్థ నోడల్‌ ఆఫీసర్‌కు లేదా కస్టమర్‌ కేర్‌కు మెయిల్‌ చేయాలి. ఆ మెయిల్​లో మీ సమస్యతో పాటు డీజీసీఏ నిబంధనలను ప్రస్తావిస్తూ పరిహారం కోరాలి.
  • ఒకవేళ విమాన సంస్థ స్పందిచకపోతే కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఎయిర్‌సేవా యాప్‌ లేదా పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • అప్పటికీ న్యాయం జరగకపోతే వినియోగదారుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించవచ్చు. డీజీసీఏ ఇచ్చే పరిహారం కేవలం నామమాత్రమే. విమాన రద్దు వల్ల మీ బిజినెస్​ అగ్రిమెంట్లు రద్దయినా, పోస్ట్​పోన్​ అయినా, మానసిక వేదనకు గురైనా అదనపు పరిహారం కోసం వినియోగదారుల కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ-దాఖిల్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్లోనే ఈజీగా కంప్లెయింట్​ చేయవచ్చు.
  • అయితే ఇవన్నీ పొందాలంటే మీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన టికెట్, బోర్డింగ్‌ పాస్, విమానయాన సంస్థ పంపిన సందేశాలను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం మంచిది.

