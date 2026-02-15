తరచూ ఫ్లైట్ జర్నీ చేస్తుంటారా? - విమానం రద్దైతే మీకు లభించే ప్రయోజనాలేంటో తెలుసా!
-విమాన ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి!
Published : February 15, 2026 at 5:02 PM IST
Rules to Know Air Travelers : ప్రస్తుత విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారి సంఖ్య పెరిగింది. సమయం ఆదా, తొందరగా చేరుకోవచ్చు సహా ఇతర కారణాల వల్ల వీటికి డిమాండ్ పెరిగింది. అందుకే ట్రైన్స్ మాదిరే వీటిని కొన్ని రోజుల ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే వాతావరణం అనుకూలించక సహా కొన్ని కారణాల వల్ల ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంటాయి. లేదంటే గంటల తరబడి ప్రయాణికులు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇలా విమానాలు రద్దు అయినప్పుడు టికెట్ డబ్బులు రిట్నర్ వస్తాయా? అసలు మనకున్న హక్కులేంటి? అనే సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. అయితే ఫ్లైట్స్ రద్దు అయినప్పుడు కేవలం టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, అదనంగా నష్ట పరిహారం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందట. అసలు విమాన ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికులు తెలుసుకోవాల్సిన రూల్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భారతీయ పౌర విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ (DGCA) రూల్స్ ప్రకారం..
- మీ జర్నీకి 24 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో ముందస్తు సమాచారం లేకుండా విమానం రద్దయినట్లు ఎయిర్లైన్స్ ప్రకటిస్తే.. అందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా మరో ఫ్లైట్ను ఏర్పాటు చేయాలి. లేదంటే ఆ టికెట్ డబ్బును మొత్తం రీఫండ్ చెయ్యాలి.
- ఒకవేళ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయినట్లు మీకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోయినా, సరైన ప్రత్యామ్నాయం చూపించకపోయినా.. టికెట్ డబ్బులతోపాటు, పరిహారం కూడా డిమాండ్ చేయొచ్చట.
- విమానం రద్దు అయినప్పుడు మరో విమానం కోసం ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ప్రయాణికులకు ఉచితంగా ఆహారం, డ్రింక్స్ అందించాల్సిన బాధ్యత విమానయాన సంస్థలదే. ఒకవేళ రాత్రిపూట వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే అందుకు కావాల్సిన వసతి సదుపాయం కూడా కల్పించాలట.
- ఇలా విమానాలు రద్దు అయినప్పుడు చాలా విమానయాన సంస్థలు సాంకేతిక లోపాలు లేదా నిర్వహణ సమస్యలను కారణాలుగా చూపి.. పరిహారం ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని అంటాయి. కానీ, కన్జ్యూమర్ కోర్టుల తీర్పుల ప్రకారం.. పైలెట్ల కొరత లేదా సంస్థ లోపాలను అసాధారణ పరిస్థితులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వంటి కారణాలుగా పరిగణించలేరని.. కాబట్టి సంస్థ లోపం వల్ల విమానం క్యాన్సిల్ అయితే అందుకు తగిన పరిహారం కచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందేనట.
- చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసి టికెట్స్ బుక్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా కార్డు ద్వారా ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు "ట్రిప్ క్యాన్సిలేషన్ కవర్" అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీనిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విమాన ప్రయాణంలో అంతరాయం కలిగినప్పుడు కార్డు రకాన్ని బట్టి రూ.25వేల నుంచి రూ.1 కోటి వరకూ బీమా రక్షణ కల్పిస్తాయి. అయితే ఈ వివరాల కోసం మీరు టికెట్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాడిన కార్డు బ్యాంకును సంప్రదిస్తే మంచిది.
- విమానాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ మేలు చేస్తుంది. అయితే ప్రయాణ బీమా కేవలం ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే కాకుండా.. విమానం రద్దయిన సందర్భాల్లోనూ పరిహారం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. వసతి, భోజనం సహా ఇతర ఖర్చులనూ ఈ బీమా పాలసీ చెల్లిస్తుంది. అయితే దీన్ని తీసుకునేటప్పుడు ముందుగానే అన్ని నిబంధనలు తెలుసుకొని, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఫ్లైట్లు రద్దు అయినప్పుడు ఏం చేయాలి?
- ముందుగా విమానయాన సంస్థ నోడల్ ఆఫీసర్కు లేదా కస్టమర్ కేర్కు మెయిల్ చేయాలి. ఆ మెయిల్లో మీ సమస్యతో పాటు డీజీసీఏ నిబంధనలను ప్రస్తావిస్తూ పరిహారం కోరాలి.
- ఒకవేళ విమాన సంస్థ స్పందిచకపోతే కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఎయిర్సేవా యాప్ లేదా పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- అప్పటికీ న్యాయం జరగకపోతే వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించవచ్చు. డీజీసీఏ ఇచ్చే పరిహారం కేవలం నామమాత్రమే. విమాన రద్దు వల్ల మీ బిజినెస్ అగ్రిమెంట్లు రద్దయినా, పోస్ట్పోన్ అయినా, మానసిక వేదనకు గురైనా అదనపు పరిహారం కోసం వినియోగదారుల కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ-దాఖిల్ ద్వారా ఆన్లైన్లోనే ఈజీగా కంప్లెయింట్ చేయవచ్చు.
- అయితే ఇవన్నీ పొందాలంటే మీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన టికెట్, బోర్డింగ్ పాస్, విమానయాన సంస్థ పంపిన సందేశాలను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం మంచిది.
విమాన ప్రయాణమా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
విమానాల్లో ఇకపై పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ నిషేధం- DGCA కీలక ఆదేశాలు