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ఇంట్లో కాలుష్యం - ప్యూరిఫైర్లతోనే ఆరోగ్యం!

- వాటర్ ప్యూరిఫైర్​ తరహాలోనే పెరుగుతున్న ఎయిర్​ ప్యూరిఫైర్స్​ వినియోగం - ధర ఎంత? ఉత్తమమైనవి ఎలా గుర్తించాలో మీకు తెలుసా?

Air purifier
Air purifier (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 3:14 PM IST

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Air purifier maintenance : రోడ్డెక్కితే కాలుష్యం అనేది పాత మాట. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా పొల్యూషన్ రాజ్యమేలుతోంది. బయటి కాలుష్యం ఇంట్లోకి రావడమే కాదు, ఇంట్లోనే పుడుతోంది! ఇళ్లలో ఉపయోగించే ఎన్నో రకాల వస్తువులతో పొల్యూషన్​ వెలువడుతోంది. గ్యాస్‌ స్టవ్ నుంచి, టాయిలెట్​ క్లీనర్స్​ దాకా. కార్పెట్ల, నుంచి ఎయిర్‌ కండిషనర్ దాకా. పెయింట్లు, ఫ్రిజ్, పెర్​ఫ్యూమ్స్ ఇలా, పలు రకాల వస్తువుల నుంచి కాలుష్యం ఉత్పత్తి అవుతోంది. అలా ఇళ్లలోనే దాదాపు 5 నుంచి 10 శాతం పొల్యూషన్ తయారవుతోందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇక ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే ఉండే పొల్యూషన్​ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. మెట్రో నగరాల్లో గాలి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతోంది. హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. పలు చోట్ల నిర్దేశిత ప్రమాణాలకన్నా ఎక్కువగా గాలి కలుషితం అవుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఇంట్లో కూడా శుభ్రమైన గాలిని పొందడానికి ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. అందుకే, పలువురు ఎయిర్‌ ఫ్యూరిఫైర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

గతంలో ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నవారే వీటిని వినియోగించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ క్వాలిటీ పడిపోతుండడంతో మధ్య తరగతి జనాలు కూడా వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్నారులు, ఆస్తమా పేషెంట్స్​ ఉన్నవారి ఇళ్లలో తప్పనిసరిగా వీటిని ఉపయోగించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది.

వాటర్ ప్యూరిఫైర్​ మాదిరిగానే!

పదిహేనేళ్ల క్రితం వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ తక్కువ ఇళ్లలోనే ఉపయోగించేవారు. కానీ, ఆ తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. నగరాల్లో నివసించేవారు అధిక సంఖ్యలో వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. పరిస్థితి అలా తయారైంది. ఇప్పుడు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్​ విషయంలోనూ ఇదే సీన్ రిపీట్ అవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. స్వచ్ఛమైన గాలిని కోరుకునేవారు వీటిని కొనుగోలు చేయడం ఇప్పటికే పెరిగింది. అయితే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కొన్ని విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

హెపా ఫిల్టర్ :

ఇది ప్యూరిఫైర్‌లో అత్యంత కీలకమైన భాగం. గాలిలోని 0.3 మైక్రాన్ల సైజు గల అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలు, పరాగరేణువులు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లను కూడా సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి.. కొనేటప్పుడు అది 'ట్రూ హెపా' ఫిల్టర్ అవునా కాదా? అని చెక్​ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

సీఏడీఆర్ :

ఒక గంటలో ఎంత గాలిని క్లీన్ చేసి బయటకు పంపగలదో ఇది తెలుపుతుందట. అందువల్ల మీ గది పరిమాణాన్ని బట్టి దీన్ని ఎంచుకోవాలి. దుమ్ము, పొగ, పరాగరేణువులకు విడివిడిగా CADR రేటింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ రేటింగ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, గాలి అంత వేగంగా శుద్ధి అవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి

వెంటిలేషన్ మోడ్ :

గదిలోని గాలిని లోపలికి అబ్సార్బ్ చేసుకొని, దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి, తిరిగి బయటకు వదిలే వేగాన్ని ఇది ఆపరేట్ చేస్తుంది. కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉంటే 'టర్బో' లేదా 'హై' మోడ్ వేగంగా పనిచేస్తుంది. గాలి క్లీన్ అయిన తర్వాత 'ఆటో' మోడ్ దానంతట అదే వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.

నాయిస్ లెవల్ :

ప్యూరిఫైర్ నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. దీన్ని డెసిబెల్స్ లో కొలుస్తారు. బెడ్‌రూమ్‌లలో వాడేటప్పుడు సౌండ్ తక్కువగా ఉండాలి. రాత్రి వేళల్లో ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం 'స్లీప్ మోడ్' ఉన్న ప్యూరిఫైర్లను ఎంచుకోవాలి.

సెన్సార్లు :

గదిలోని గాలి క్వాలిటీని, అందులోని ధూళి కణాలను ఇవి నిరంతరం గమనిస్తూ ఉంటాయి. స్మార్ట్ సెన్సార్లు ఉన్న ప్యూరిఫైర్లు, గదిలోని కాలుష్య తీవ్రతను బట్టి ఫ్యాన్ స్పీడ్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా మార్చుకోగలవు.

ఏక్యూఐ ఇండికేటర్ :

గాలి నాణ్యత సూచికను ఇది డిస్‌ప్లేపై చూపిస్తుంది. చాలా ప్యూరిఫైర్లలో రంగుల రూపంలో లైట్లు ఉంటాయి. ఆకుపచ్చ లైటు వెలుగుతుంటే గాలి స్వచ్ఛంగా ఉందని అర్థం. ఎరుపు ఉంటే కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉందని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్​ ఎయిర్​ ప్యూరిఫైర్స్​లో ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి దాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల కుటుంబానికి స్వచ్ఛమైన గాలి అందుతుంది కదా!

ధర :

పైన చెప్పుకున్న సదుపాయల ఆధారంగా ధర ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్‌లో ప్రస్తుతం 5వేల రూపాయల నుంచి 25 వేల వరకు వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గది వెడల్పు, రిమోట్, హెపా ఫిల్టర్, రియల్‌ టైం ఏక్యూఐ ఇండికేటర్, CADR రేటింగ్, UV ఫిల్టరేషన్, నాటివ్‌ సెన్సార్, వైఫై, నాయిస్‌ లెవల్, వాయిస్‌ అసిస్టెంట్, స్లీప్‌ మోడ్‌, ఛైల్డ్‌ లాక్ వంటి ఆప్షన్స్​ బట్టి ధరల్లో తేడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

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