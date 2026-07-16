ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో తెలియట్లేదా?! - AI వార్డ్ రోబ్ క్షణాల్లో సెట్ చేస్తుంది!
- ఏ దుస్తులకు ఎలాంటి యాక్సెసరీస్ బాగుంటాయో సజెస్ట్ చేస్తుంది - డ్రెస్ మ్యాచింగ్స్ విషయంలో ఇబ్బంది పడేవారికి సూపర్ ఆప్షన్!
Published : July 16, 2026 at 4:27 PM IST
AI Wardrobe : పొద్దున్నే ఆఫీసుకు వెళ్లే వారు, ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు వెళ్లేవారు, లేదంటే క్యాజువల్గా బయటకు వెళ్లేవారు.. అందరిదీ ఒకే సమస్య. "ఇప్పుడు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి?" అని. కొద్ది మంది చటుక్కున ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకున్నప్పటికీ, నిర్ణయం ఫైనల్ చేయడానికి మాత్రం చాలా మంది తంటాలు పడుతుంటారు. ఓ పట్టాన తేల్చలేరు. ఇలాంటి వారికోసమే "AI వర్చువల్ వార్డ్ రోబ్" వచ్చేసింది. మరి, అసలు ఏంటి ఈ డిజిటల్ అల్మారా? ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలో AI సజెస్ట్ చేస్తుంది. దేనికి ఏది మ్యాచింగ్ అవుతుందో చెబుతుంది. ఇంతేకాదు, ఇంకా చాలా పనులు చేస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకమైన యాప్స్ వచ్చేశాయి. అంటే, మొబైల్ ఫోన్లోనే మన వార్డ్ రోబ్ ఫిక్స్ అయిపోతుందన్నమాట! ఈ మొబైల్ వార్డ్ రోబ్స్ ను 3 స్టెప్స్లో సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఇలా చేయాలి :
ముందుగా మీ దుస్తులు, యాక్సెసరీలను ఫొటోలు తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఈ యాప్లు ఆటోమేటిక్గా ఫొటో బ్యాక్గ్రౌండ్ను రిమూవ్ చేసి, కేవలం డ్రెస్ను మాత్రమే సేవ్ చేసుకుంటాయి.
ఆ తర్వాత మనం అప్లోడ్ చేసిన డ్రెస్ను AI టెక్నాలజీ స్వయంగా విశ్లేషిస్తుంది. కేటగిరీగాలు దానికదే డివైడ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అంటే ఉదాహరణకు ఒక షర్ట్ ఫొటో అప్లోడ్ చేస్తే.. దాన్ని షర్ట్ కేటగిరీలో వేసేస్తుంది. తర్వాత అది రెడ్ కలర్ అయితే అందులోకి సెపరేట్ చేస్తుంది. అది ఫుల్ స్లీవ్నా? ఆఫ్ హ్యాండ్సా? అనేది కూడా సార్ట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇంకా అది క్యాజువల్ షర్టా? పార్టీ వేర్నా? ఇలా ట్యాగింగ్ చేస్తుంది. చీరలు, ప్యాంట్లతో సహా అన్నింటినీ ఒక ఫోల్డర్, సబ్ పోల్డర్స్లో వేసినట్టుగా డీప్గా డివైడ్ చేసి పెడుతుంది.
మూడో దశలో మ్యాచింగ్, మిక్సింగ్ చేస్తుంది. మీ దుస్తులు మొత్తం అప్పటికే సేవ్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి, ఏ కుర్తాకి ఏ లెగ్గింగ్ అయితే బాగుంటుందో చెప్తుంది. దానిమీదకు దుపట్టా ఏది వేసుకుంటే సెట్ అవుతుందో కూడా చూపిస్తుంది. ఏ ప్యాంట్ మీదకు ఏ షర్ట్ వేస్తే నీట్గా ఉంటుందో మొబైల్ స్క్రీన్ చూపిస్తుంది.
ఇంకా ఎన్నో ఉపయోగాలు :
- అంతేకాదు ఆ రోజు వాతావరణాన్ని బట్టి (ఎండ, చలి, వర్షం) ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో కూడా సలహా ఇస్తుంది.
- దీనివల్ల కాంబినేషన్స్ తేల్చుకోలేక పడే తంటాలు తగ్గుతాయి. టైమ్ మిగులుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందే రేపటి డ్రెస్ను యాప్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇంతేకాదు మరో చక్కటి ఉపయోగం కూడా దీనివల్ల ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. షాపింగ్కు వెళ్లినప్పుడు ఓసారి ఈ యాప్స్ను ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటే, ఆల్రెడీ ఉన్న దుస్తులను కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి తప్పుతుంది.
- మీ దగ్గర దుస్తులతోనే ఎక్కువ కాంబినేషన్లు ఎలా ట్రై చేయవచ్చో కూడా ఈ యాప్స్ నేర్పిస్తాయి. వాటికి ఎలాంటి యాక్సెసరీలతో ఎలా స్టైల్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాయి.
- ఇంకా, మనం వేటిని ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాం? వేటిని అస్సలు ముట్టుకోవడం లేదు? అనే వివరాలు కూడా గుర్తు చేస్తాయి.
- టూర్ ప్లాన్ చేస్తే, ఎన్ని రోజులకు ఏ దుస్తులు ప్యాక్ చేసుకోవాలో కూడా లిస్ట్ సిద్ధం చేస్తాయి.