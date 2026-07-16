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ఏ డ్రెస్​ వేసుకోవాలో తెలియట్లేదా?​! - AI వార్డ్​ రోబ్​ క్షణాల్లో సెట్​ చేస్తుంది!

- ఏ దుస్తులకు ఎలాంటి యాక్సెసరీస్ బాగుంటాయో సజెస్ట్ చేస్తుంది - డ్రెస్​ మ్యాచింగ్స్​ విషయంలో ఇబ్బంది పడేవారికి సూపర్ ఆప్షన్!

AI Wardrobe
AI Wardrobe (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 4:27 PM IST

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AI Wardrobe : పొద్దున్నే ఆఫీసుకు వెళ్లే వారు, ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు వెళ్లేవారు, లేదంటే క్యాజువల్​గా బయటకు వెళ్లేవారు.. అందరిదీ ఒకే సమస్య. "ఇప్పుడు ఏ డ్రెస్​ వేసుకోవాలి?" అని. కొద్ది మంది చటుక్కున ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకున్నప్పటికీ, నిర్ణయం ఫైనల్​ చేయడానికి మాత్రం చాలా మంది తంటాలు పడుతుంటారు. ఓ పట్టాన తేల్చలేరు. ఇలాంటి వారికోసమే "AI వర్చువల్ వార్డ్‌ రోబ్" వచ్చేసింది. మరి, అసలు ఏంటి ఈ డిజిటల్ అల్మారా? ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

సింపుల్​గా చెప్పాలంటే మనం ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలో AI సజెస్ట్ చేస్తుంది. దేనికి ఏది మ్యాచింగ్​ అవుతుందో చెబుతుంది. ఇంతేకాదు, ఇంకా చాలా పనులు చేస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకమైన యాప్స్​ వచ్చేశాయి. అంటే, మొబైల్ ఫోన్లోనే మన వార్డ్​ రోబ్​ ఫిక్స్ అయిపోతుందన్నమాట! ఈ మొబైల్ వార్డ్ రోబ్స్​ ను 3 స్టెప్స్‌లో సెట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఇలా చేయాలి :

ముందుగా మీ దుస్తులు, యాక్సెసరీలను ఫొటోలు తీసి యాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఈ యాప్‌లు ఆటోమేటిక్‌గా ఫొటో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ను రిమూవ్ చేసి, కేవలం డ్రెస్​ను మాత్రమే సేవ్​ చేసుకుంటాయి.

ఆ తర్వాత మనం అప్‌లోడ్ చేసిన డ్రెస్​ను AI టెక్నాలజీ స్వయంగా విశ్లేషిస్తుంది. కేటగిరీగాలు దానికదే డివైడ్​ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అంటే ఉదాహరణకు ఒక షర్ట్​ ఫొటో అప్​లోడ్ చేస్తే.. దాన్ని షర్ట్​ కేటగిరీలో వేసేస్తుంది. తర్వాత అది రెడ్​ కలర్​ అయితే అందులోకి సెపరేట్ చేస్తుంది. అది ఫుల్ స్లీవ్​నా? ఆఫ్ హ్యాండ్సా? అనేది కూడా సార్ట్​అవుట్ చేస్తుంది. ఇంకా అది క్యాజువల్ షర్టా? పార్టీ వేర్​నా? ఇలా ట్యాగింగ్ చేస్తుంది. చీరలు, ప్యాంట్లతో సహా అన్నింటినీ ఒక ఫోల్డర్​, సబ్​ పోల్డర్స్​లో వేసినట్టుగా డీప్​గా డివైడ్​ చేసి పెడుతుంది.

మూడో దశలో మ్యాచింగ్, మిక్సింగ్ చేస్తుంది. మీ దుస్తులు మొత్తం అప్పటికే సేవ్​ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి, ఏ కుర్తాకి ఏ లెగ్గింగ్ అయితే బాగుంటుందో చెప్తుంది. దానిమీదకు దుపట్టా ఏది వేసుకుంటే సెట్ అవుతుందో కూడా చూపిస్తుంది. ఏ ప్యాంట్ మీదకు ఏ షర్ట్‌ వేస్తే నీట్​గా ఉంటుందో మొబైల్ స్క్రీన్ చూపిస్తుంది.

ఇంకా ఎన్నో ఉపయోగాలు :

  • అంతేకాదు ఆ రోజు వాతావరణాన్ని బట్టి (ఎండ, చలి, వర్షం) ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో కూడా సలహా ఇస్తుంది.
  • దీనివల్ల కాంబినేషన్స్​ తేల్చుకోలేక పడే తంటాలు తగ్గుతాయి. టైమ్ మిగులుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందే రేపటి డ్రెస్‌ను యాప్‌లో ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇంతేకాదు మరో చక్కటి ఉపయోగం కూడా దీనివల్ల ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. షాపింగ్‌కు వెళ్లినప్పుడు ఓసారి ఈ యాప్స్​ను ఓపెన్​ చేసి చెక్​ చేసుకుంటే, ఆల్రెడీ ఉన్న దుస్తులను కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి తప్పుతుంది.
  • మీ దగ్గర దుస్తులతోనే ఎక్కువ కాంబినేషన్లు ఎలా ట్రై చేయవచ్చో కూడా ఈ యాప్స్ నేర్పిస్తాయి. వాటికి ఎలాంటి యాక్సెసరీలతో ఎలా స్టైల్‌ చేయాలో కూడా చూపిస్తాయి.
  • ఇంకా, మనం వేటిని ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాం? వేటిని అస్సలు ముట్టుకోవడం లేదు? అనే వివరాలు కూడా గుర్తు చేస్తాయి.
  • టూర్‌ ప్లాన్ చేస్తే, ఎన్ని రోజులకు ఏ దుస్తులు ప్యాక్ చేసుకోవాలో కూడా లిస్ట్‌ సిద్ధం చేస్తాయి.

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