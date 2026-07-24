కెమెరా లేకుండా ఇంట్లో కూర్చొని '4K' సినిమా తీసేశాడు! - అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించిన హాలీవుడ్ డైరెక్టర్!
దర్శకుడు నీల్ బ్లోమ్క్యాంప్ సంచలనం - ఏఐ 4కే చిత్రం 'నైట్బార్న్'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 12:52 PM IST
AI Movie : సినిమా అంటే 24 ఫ్రేమ్స్. అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తేనే ఒక సినిమా రూపుదిద్దుకుంటుంది. కొన్ని సినిమాలు రోజుల్లో, మరికొన్ని నెలల్లో చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుంటే ఇంకొన్ని సంవత్సరాల పాటు సమయం తీసుకుంటాయి. కానీ, ఎవరూ అవసరం లేకుండానే, కెమెరాను ఉపయోగించకుండానే ఓ దర్శకుడు సినిమాను పూర్తి చేశాడు. కేవలం 2వారాల్లోపే సినిమా పూర్తి కావడం గమనార్హం. ఓ నవల ఆధారంగా 13 నిమిషాల నిడివి కలిగిన సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ 'నైట్ బార్న్' తెరకెక్కించారు. పూర్తిగా ఏఐ సాంకేతికత ఉపయోగించి రూపొందించడం విశేషం కాగా, పాత్రల కోసం ప్రముఖ నటీనటుల ముఖాలు, వారి గొంతు (వాయిస్) వాడుకున్నారంతే! దీంతో ఇది నిజమైన సినిమాగా అనిపిస్తుంది.
'పీటర్ వాట్స్' రాసిన ఎకోప్రాక్సియా అనే నవలను ఆధారం చేసుకుని "డిస్ట్రిక్ట్ 9" ఫేం హాలీవుడ్ దర్శకుడు నీల్ బ్లోమ్క్యాంప్ డాక్యుమెంటరీ తరహాలో రూపొందించిన లఘు చిత్రం 'నైట్ బార్న్'. ఈ నెల 19న యూట్యూబ్లో విడుదలైన ఈ 'సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ షార్ట్ ఫిల్మ్' నిజమైన సినిమాకు గట్టి పోటీనిస్తోందని వీక్షకులు పేర్కొంటున్నారు.
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ప్రయోగం కోసమని
నీల్ బ్లోమ్ తన ఏఐ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బార్లే స్టూడియోస్ ద్వారా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దారు. వాస్తవానికి సినిమాల్లో ఏఐ సాంకేతికత పై పలు ప్రయోగాలు చేస్తున్న నీల్ బ్లోమ్, బైట్ డ్యాన్స్ సంస్థకు చెందిన సీ డాన్స్ 2.04కె (See Dance 2.0k) అనే టెక్ట్స్ టు వీడియో జనరేషన్ మోడల్ను పూర్తిస్థాయిలో పరీక్షించడానికి ఈ ప్రయోగం చేశారట. ఈ చిత్రంలోని ప్రతి సన్నివేశాన్ని వీడియో జనరేషన్ టూల్ ఉపయోగించి తీర్చిదిద్దారు.
full movie https://t.co/cJvgqqsocC— BuBBliK (@k1rallik) July 22, 2026
ఇంతకీ కథేంటంటే!
అమెరికా ఆర్మీకి చెందిన ఓ మహిళా సైనికురాలు సిరియాలోని యుద్ధభూమిలో బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుంది. కానీ, ఆర్మీ అధికారులు ఈ విషయాన్ని దాచి ఆమె వీరమరణం పొందినట్లు ప్రకటిస్తారు. కానీ, మహిళా సైనికురాలి శరీరంపై ఆర్మీ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఆమెను 'జాంబీ'గా మార్చి కదనరంగంలో తిరిగి ప్రవేశపెడతారు. ఆమెతో పాటు చనిపోయిన సైనికుల మెదడును నియంత్రిస్తూ, దెబ్బతిన్న వారి అవయవాల స్థానంలో మెటాలిక్ అవయవాలను ఏర్పాటు చేసి యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. ఈ దారుణ విషయాలన్నింటినీ ఓ శాస్త్రవేత్త ద్వారా తెలుసుకున్న జర్నలిస్ట్ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తాడు.
వాస్తవానికి ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా
సోషల్ మీడియా ఇన్ప్లూయెంజర్లు తమ వీడియోల్లో ఏఐ సాంకేతికతను వాడుతూ వీక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇన్స్టా, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ వేదికగా అనేక ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోలు కోకొల్లలుగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా ఇవి మాయ చేస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో పూర్తిగా ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుని రూపొందించిన నైట్బార్న్ లఘు చిత్రం గమనిస్తే ఏఐ టెక్నాలజీ భవిష్యత్లో సినిమా రంగాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేస్తుందో! అనే చర్చ మొదలైంది.
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