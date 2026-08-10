ఆ కళ్లజోడు మిమ్మల్ని వీడియో తీస్తోంది! - ఓ కంట కనిపెట్టండి!!
- ఎదుటి వారికి తెలియకుండానే ఫొటోలు, వీడియోలు షూట్ చేస్తున్న స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు! - ఈటీవల పెరుగిపోతున్న ఏఐ గ్లాసెస్ వినియోగం!
Published : August 10, 2026 at 2:50 PM IST
Artificial intelligence : కళ్లజోడు అంటే నిన్నా మొన్నటి వరకు అర్థం కంటి చూపును మెరుగుపరిచే ఒక సాధారణ పరికరం మాత్రమే. కానీ, ఇప్పుడు అంతకు మించి! టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని ఇప్పుడు అదే కళ్లజోడు సీక్రెట్ ఏజెంట్గా మారిపోయింది! ఒక కెమెరాగా, ఒక మైక్రోఫోన్గా, ఒక స్పీకర్గా మారిపోతోంది. సాధారణంగా ఆలోచిస్తే ఈ టెక్నాలజీకి అబ్బురపడతాం. కానీ, లోతుగా ఆలోచిస్తే మాత్రం తీవ్రంగా ఆందోళన చెందాల్సిందే!
స్మార్ట్ కళ్లజోడు ధరించిన వ్యక్తి. ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాటిని కళ్లకు తగిలించుకొని అలా చూస్తే చాలు.. ఎదురుగా కనిపించే దృశ్యాలను ఫొటోలు తీస్తుంది. వీడియోలు క్యాప్చర్ చేస్తుంది. చుట్టూ జరుగుతున్న సంభాషణలను మైక్రోఫోన్ ద్వారా రికార్డు చేస్తుంది.
ఇంతేకాదు స్మార్ట్ కళ్లద్దాలతోనే ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. పాడ్కాస్టులు, మ్యూజిక్ కూడా వినొచ్చు. ఇలాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో తయారైన స్మార్ట్ కళ్లజోళ్లు మార్కెట్లో వచ్చేస్తున్నాయి.
ఇవన్నీ ఎంతో సౌకర్యవంతంగా అనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ లెవల్కు చేరిన ఈ టెక్నాలజీని చూసి వావ్ అనిపిస్తుంది. కానీ నాణేనికి మరో వైపు అన్నట్టుగా వీటి ద్వారా ఎన్నో అనర్థాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు తెలియకుండానే వారి ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం, సంభాషణలు రికార్డు చేయడం వల్ల వ్యక్తిగత ప్రైవసీకి తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎదుటి వారు వస్త్రాధారణను దురుద్దేశపూర్వకంగా రికార్డు చేసే అవకాశం మెండుగా ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. దీనివల్ల ముఖ్యంగా మహిళల ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
కామెడీ, పిచ్చాపాటిగా ఏవేవో విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇద్దరు వ్యక్తులు కలుసుకున్నప్పుడు ఎవరో మూడో వ్యక్తి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం అత్యంత సాధారణం. పక్కనే ఉన్న వ్యక్తి తన కళ్లద్దాల ద్వారా ఇలాంటి మాటలు రికార్డు చేసే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల చాలా పెద్ద సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఇలా తీసిన వీడియోలు, చిత్రాలు, వాయిస్ రికార్డులను దురుద్దేశంతో ఎడిట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయొచ్చు. వెబ్సైట్లలో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. మహిళలను వారి పర్మిషన్ లేకుండా తీసిన వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఆఫీసుల్లో, పని ప్రదేశాల్లో వీటి వినియోగం వేరే ఇబ్బందులను సృష్టించొచ్చు. ఉద్యోగులు ఆయా సంస్థలకు సంబంధించిన సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డాక్యుమెంట్లు లేదా పాస్వర్డ్స్ వంటి వాటిని రికార్డు చేయొచ్చు. బ్యాంక్, సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లో సున్నితమైన సమాచారాన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఇంకా ఎన్నో అంశాల్లో ఏ స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ పరిస్థితుల నుంచి ఎవరిని వారే కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.