కంప్యూటర్లా పని చేసే "కళ్లద్దాలు" - దృష్టి లోపం నుంచి కాల్స్ మాట్లాడడం వరకు ఎన్నో బెనిఫిట్స్!
టెక్ యుగంలో నయా లుక్కిచ్చే 'గ్లాసెస్' - ఈ ఫీచర్స్ చూస్తే మీరూ కొనేస్తారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:07 AM IST
AI Smart Glasses Benefits : సాధారణంగా చాలా మంది కళ్లు సరిగా కనిపించడం లేదనీ, సైట్ పెరిగిందనీ, తలనొప్పి వస్తోందనీ కళ్లజోడు పెట్టుకుంటారు. మరికొందరు స్క్రీన్ లైట్ నేరుగా కంటి మీద పడకుండా, ఎండ నుంచి రక్షణ కోసం గ్లాసెస్ ధరిస్తారు. ఇంకా ఫ్యాషన్ ప్రియులైతే వేసుకున్న డ్రెస్సుకు తగ్గట్టు కళ్లద్దాలతో స్టైలిష్ లుక్కును తెచ్చుకుంటారు. కానీ, నేటి టెక్ యుగంలో కళ్లజోడు అవసరం పూర్తిగా మారిపోయిందనే చెప్పాలి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఈతరానికి తగ్గట్టు టెక్నాలజీని జత చేసుకుంటూ కొత్త లుక్కుతో కనిపిస్తూనే, ఎన్నో ఫీచర్లతో మన ముందుకొచ్చేశాయి ఈ "ఏఐ కళ్లజోళ్లు". సరికొత్తగా వస్తున్న ఈ AI గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నారంటే మాత్రం ప్రపంచం మొత్తం కళ్లముందే కనిపించేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ఓ వైపు చూపును మెరుగుపరుస్తూనే మరోవైపు ఓ మినీ కంప్యూటర్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి. మరి, సాంకేతిక ప్రపంచంలో దూసుకుపోతున్న ఈ సరికొత్త గ్యాడ్జెట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ప్రత్యేకతలు, సాంకేతిక విశేషాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇవి ఐవేర్ స్టోర్లలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరి, ఈ నయా టెక్ గ్లాసెస్ ఎలా పని చేస్తాయి? ఫీచర్స్, వాటితో కలిగే బెనిఫిట్స్పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఏఐ కళ్లజోడు ప్రత్యేకతలిలా :
నావిగేషన్ : జర్నీ చేసేటపుడు రోడ్డుపై నడుస్తూనే, కళ్లజోడు స్క్రీన్పై రూట్ మ్యాప్ను చూస్తూ ఈజీగా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.
వాయిస్ అసిస్టెంట్ : గూగుల్ అసిస్టెంట్, అలెక్సా, మెటా ఏఐ వంటి వాయిస్ కమాండ్స్ ద్వారా మొబైల్ తాకకుండానే కాల్స్ చేయడం, సందేశాలు పంపడం ఈ కళ్లజోళ్ల ద్వారా సాధ్యమవుతుందంటున్నారు సాంకేతిక నిపుణులు.
రియల్-టైమ్ అనువాదం : మీకు అర్థంకాని భాష, విదేశీ భాషలను తక్షణమే నచ్చిన భాషలోకి అనువదించి పెడుతుంది. కళ్ల ముందే టెక్ట్స్ రూపంలో కనిపించేలా చేస్తుంది.
ఆడియో, మ్యూజిక్ : ఈ గ్లాసెస్ ఫ్రేమ్కు ఉండే ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్ల ద్వారా చెవులకు ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకోకుండానే స్పష్టమైన సంగీతాన్ని వినొచ్చు.
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ఎంతసేపు ఛార్జింగ్ పెట్టాలి?
ప్రత్యేకమైన ఛార్జింగ్ కేస్ ద్వారా ఏఐ కళ్లజోళ్లను ఛార్జ్ చేస్తారు. వీటిని నార్మల్గా వినియోగిస్తే 4 నుంచి 8 గంటల వరకు పని చేస్తాయి. ఈ గ్లాసెస్కు నేరుగా వైర్ కనెక్ట్ చేయడానికి పోర్ట్లేమి ఉండవు. ఇవి ఛార్జ్ చేయడానికి ప్రత్యేక పద్ధతి ఉంది. కళ్లజోళ్లతో పాటు ఒక స్మార్ట్ కేస్(బాక్స్) వస్తుంది. దీనిలో ఓ పవర్ బ్యాంక్ లాంటి ఇన్బిల్ట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. గ్లాసెస్ను మడత పెట్టి ఈ కేస్లో ఉంచాలి. కళ్లజోడు ముక్కు భాగం అనేది కేస్ లోపల ఉన్న ఛార్జింగ్ పాయింట్కు తగిలేలా ఉంచినప్పుడు ఛార్జ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది.
స్మార్ట్ఫోన్ మాదిరిగానే ఈ ఛార్జింగ్కేస్ను కేబుల్ సహాయంతో పవర్ అడాప్టర్కు కనెక్ట్ చేసి ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ కళ్లజోళ్ల బ్యాటరీ పనితీరు కళ్లజోడును ఎలా యూజ్ చేస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం మ్యూజిక్ వినడానికి, వాయిస్ అసిస్టెంట్ యూజ్ చేయడానికైతే మూడ్నాలుగు గంటల బ్యాకప్ వస్తుంది. నిరంతరంగా వీడియోలు తీసినా, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసినా బ్యాటరీ చాలా వేగంగా (సుమారు 1.5 నుంచి 2 గంటల్లో) అయిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. పూర్తి ఛార్జ్ అయిన కేస్ ద్వారా ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను 4 నుంచి 8 సార్లు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు సాంకేతిక నిపుణులు.
వీటితో హోమ్ థియేటర్లో చూసిన అనుభూతి :
"భవిష్యత్తులో అన్నీ వేరబుల్ గ్యాడ్జెట్స్ వస్తాయి. మూడు సంవత్సరాలుగా ఏఐ కళ్లజోడు వాడుతున్నాను. దృష్టి లోపం ఉన్నవారు అదనంగా గ్లాస్ యూజ్ చేయకుండా వీటిలో వీల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఉంది. దీంతో లెన్స్ సెట్ అయి చక్కగా చూడగలుగుతారు. ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ పెట్టుకోవాలంటే దాని కోసం ఓ ప్రత్యేక రూమ్ అవసరం పడుతుంది. కానీ ఈ ఏఐ గ్లాసెస్తో ఆ అవసరం లేకుండానే అనుభూతి పొందొచ్చు."- నల్లమోతు శ్రీధర్, సాంకేతిక నిపుణులు.
సాంకేతిక విశేషాలను చూస్తే :
ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ :
ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తాయి. నిజ ప్రపంచంపై డిజిటల్ సమాచారం మొత్తాన్ని(సమాచారం, గ్రాఫిక్స్) ఇవి మన కళ్లకు చూపిస్తాయి.
కెమెరా, సెన్సార్లు :
ఇందులో అమర్చిన మైక్రో కెమెరాల ద్వారా ఫొటోలు, వీడియోలు రికార్డ్ చేయొచ్చు. ముందున్న వస్తువులను, వ్యక్తులను గుర్తించే సెన్సర్లు ఉంటాయి.
కనెక్టివిటీ, బ్యాటరీ : ఈ ఏఐ కళ్లజోళ్లు బ్లూటూత్, వైఫై ద్వారా స్మార్ట్ ఫోన్కు కనెక్ట్ అవుతాయి. ఆధునిక చిప్సెట్ల వాడకం వల్ల బ్యాటరీ ఎక్కువ మన్నిక ఇస్తుందంటున్నారు.
హెడ్స్అప్ డిస్ప్లే :
ఇక ఈ కళ్లజోడు లెన్స్ పైనే చిన్న సమాచారం డిస్ప్లే అవుతుంది. దీనివల్ల ఫోన్ స్క్రీన్ చూడాల్సిన అవసరం ఉండదని చెబుతున్నారు సాంకేతిక నిపుణులు.
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