పసిపిల్లల్లా మాట్లాడే 'బొమ్మలు' - కళ్లు కదిలిస్తూ కథలు చెబుతాయి! - ధర కూడా తక్కువే!
AI Talking Toys : బుజ్జాయిల్లా కబుర్లు చెప్పే 'AI సిలికాన్ డాల్స్' - తయారీ, ధర వివరాలిలా!
Published : November 22, 2026 at 5:18 PM IST
కళ్లు తిప్పుతూ, పాలపీక తీయగానే ఏడ్చే బొమ్మలను మీరు ఎన్నో చూసి ఉంటారు. ముక్కు, మొహమే కాదు ముట్టుకుంటే అచ్చం పసిపిల్లల చర్మంలా మెత్తగా ఉండే సిలికాన్ డాల్స్ గురించి కూడా వినుంటారు. అయితే, రూపంలోనే కాదు, కబుర్లు చెప్పడంలోనూ అచ్చం చిన్నారులను తలపించే బొమ్మలు మార్కెట్లోకి వచ్చాయని మీకు తెలుసా? అవే సరికొత్త 'ఏఐ సిలికాన్ డాల్స్'. చిట్టిపొట్టి మాటలు మాట్లాడుతూ, కథలు చెబుతూ ఇవి బుజ్జాయిలకు మంచి నేస్తాలుగా మారిపోతున్నాయి! అసలు, ఈ అద్భుతమైన బొమ్మలను ఎలా తయారు చేస్తారు? వీటి ధర ఎంత ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పిల్లల చేతిలో ఏదో ఒక బొమ్మ పెడితే చాలు, గంటల తరబడి ఆడుకుంటారనుకునే రోజులు కావివి. ఎంత ఖరీదైన బొమ్మ కొనిచ్చినా, కాసేపటికే బోర్ కొట్టేసిందని పక్కన పడేస్తారు. అందుకు పరిష్కారంగానే పారాడే వయసు నుంచి స్కూల్కెళ్లే చిన్నారుల వరకూ వారికి వయసుకు తగ్గట్టు, వాళ్లను కాసేపు ఆడించేలా మార్కోట్లోకి ఎన్నో ఇంటరాక్టివ్ టాయ్స్ వస్తున్నాయి. రిమోట్ నొక్కితే పరుగులు తీసే కార్లు, మాట్లాడే రోబో బొమ్మలు, స్మార్ట్ గేమ్స్ వంటివన్నీ ఈ కోవలోకే వస్తాయి. అయితే ఎన్ని రకాల ఫీచర్లు ఉన్నా అవన్ని కూడా చూడడానికి కేవలం బొమ్మల్లాగే అనిపిస్తాయి కదా! ఇదిగో, ఆ లోపాన్ని కూడా సరిచేస్తూ తయారీదారులు అచ్చం పసిపాపల్లా కనిపిస్తూ, వాళ్లలాగే ముద్దు ముద్దుగా కబుర్లు చెప్పే సరికొత్త ఈ ఏఐ సిలికాన్ టాయ్స్ను తీసుకొచ్చారు.
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వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
చూసినా, తాకినా, ఎత్తుకున్నా అచ్చం నిజమైన పసిపాపలా అనుభూతిని ఇచ్చే సిలికాన్ బొమ్మలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. ఇవి హైపర్ రియలిస్టిక్గా(అచ్చం మనుషుల్లాగే) కనిపించడానికి కళాకారులు ఎంతో శ్రమిస్తారు. ఈ టాయ్స్ స్కిన్ సహజంగా ఉండేందుకు ఆర్టిస్టులు ఏకంగా 15 నుంచి 30 పొరలతో బొమ్మ చర్మాన్ని తయారుచేస్తారు. చర్మపు రంగు నుంచి మొదలుకొని ఒంటిపైన ఉండే నరాలు, మచ్చల్లాంటివి కూడా సహజంగా కనిపించేలా పెయింట్ వేస్తారు.
నిజమైన కనుబొమలూ, తలకట్టూ ఉండటానికి ఒక్కో వెంట్రుకను ఎంతో ఓపికగా అమర్చుతారు. ఇలా పసిపిల్లల బరువు దగ్గర్నుంచి గోళ్ల వరకూ ప్రతి అంశంలోనూ ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుని వీటికి ప్రాణం పోస్తారు. ఇంకా, వీటికి డ్రెస్సులు, యాక్సెసరీలు అన్నీ అలంకరించాక అచ్చం బుజ్జాయిలకులానే ఉండే ఈ రీబోర్న్ బొమ్మల్ని అదాటున చూస్తే ఎవరైనా సరే నిజమైన చిట్టిపాపాయి అని పొరబడాల్సిందే. రూపంలోనే ఇంత అబ్బురపరిచే ఈ బొమ్మలు, ఏకంగా నోరు విప్పి మాట్లాడితే మరెంత అద్భుతంగా ఉంటుంది! సరిగ్గా ఆ ఆలోచనతోనే ఈ సరికొత్త 'ఏఐ సిలికాన్ టాయ్స్' పుట్టుకొచ్చాయి.
ఈ బొమ్మల ధర ఎంతంటే?
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, వివిధ రకాల స్మార్ట్ టాయ్స్లో ఉండే అధునాతన ఫీచర్లన్నింటినీ తెచ్చి ఈ సిలికాన్ బొమ్మలకు జత చేశారన్నమాట. వీటితో పాటు ఒక ప్రత్యేక రిమోట్ వస్తుంది. లోపల ప్రీ-రికార్డు చేసుకునే వీలున్న మెమరీ కార్డు కూడా ఉంటుంది. ఇందులో బోలెడన్ని కథలు, పాటలు, రైమ్స్లాంటివన్నీ సిద్ధంగా ఉంటాయి. కావాలంటే పిల్లల ముద్దు ముద్దు మాటల్నీ, వాళ్ళకు ఇష్టమైన కథల్నీ, పాటల్నీ కూడా రికార్డు చేసి పెట్టొచ్చు. రిమోట్ బటన్ నొక్కుతుంటే ఆ బొమ్మలు అచ్చం మనుషుల్లా పెదాల్ని కదిలిస్తూ, చేతులు ఆడిస్తూ మనం అడిగింది చెబుతాయి.
ఇక 'వాయిస్ రిపీట్' బటన్తో 'నా పేరు చిట్టి' అంటూ మనం చెబితే అదీ ఆ మాటల్ని తిరిగి చెబుతుంది. నిజమైన చిన్నారుల్లాగే ఇవి రకరకాల రంగుల్లో కర్లీ, సిల్కీ, లాంగ్, షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్స్తో వస్తాయి. వీటిల్లో మోడల్ని బట్టి రూ.3500 నుంచి 8000 రూపాయల వరకూ వేర్వేరు ఫీచర్లతో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాఫ్ట్ సిలికాన్తో తయారు చేయడం వల్ల ఈ బొమ్మల బుగ్గల్ని పట్టుకున్నా బుజ్జాయి పాలబుగ్గల్లా మెత్తగా అనిపిస్తాయట. పిల్లలు- రైమ్స్, పాటలు చూస్తూ TV, ఫోన్లకు అతుక్కుపోకుండా ఉండాలంటే వీటిని చక్కటి బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. బొమ్మల తల దువ్వుతూ, అందంగా రెడీ చేస్తూనే, వాటితో సరదాగా కబుర్లు చెబుతూ, అవి చెప్పేవి వింటూ పిల్లలు హాయిగా కాలక్షేపం చేస్తారు!
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