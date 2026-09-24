ఎక్కడ వాడాలో కాదు! ఎక్కడెక్కడ వాడకూడదో తెలిసినోడే గొప్ప! - మేల్కోకుంటే కెరియర్ క్లోజ్!
ఏఐ రాకతో నైపుణ్యాల అభిృవద్ధికి అవకాశం - యథేచ్ఛగా ఏఐ టూల్స్ వినియోగం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 3:56 PM IST
AI Tools in Workplace : ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగం సాధించడమే కష్టం అనుకుంటే, వచ్చిన ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవడం అంతకంటే కష్టంగా మారింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ (AI) వచ్చాక ఆ ముప్పు మరింత పెరిగింది. అందుకే, జాబ్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడమే అసలైన విద్య. పని ప్రదేశంలో ఏఐ టూల్స్ వాడకం తప్పనిసరిగా మారిన క్రమంలో చాలా మంది సంయమనం పాటించడం లేదు. వాడకూడని చోట్లా, అవసరం లేని దగ్గరా వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఆఫీస్ పనులు నాణ్యంగా, వేగంగా పూర్తయ్యేందుకు ఏఐ టూల్స్ లేదా ఏజెంట్లు ఉద్యోగులకు బాగా సహకరిస్తున్నాయి. అయితే, ఇది నాణేనికి ఒక వైపే తప్ప అన్ని విధాలుగా సరికాదు. ఏఐ టూల్స్ ఎంతవరకు వాడాలి?, ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాలి? అనే విషయాలు తెలియకపోతే కెరియర్ ఇబ్బందుల్లో పడే ప్రమాదం ఉంది. కొంతమంది ఉద్యోగులు వాడకూడని దగ్గరా ఏఐ టూల్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారని ఇటీవల విడుదలైన ఓ సర్వే స్పష్టం చేసింది.
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37 శాతం ఉద్యోగులు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ టాస్కులను ఏఐ టూల్స్తోనే పూర్తిచేస్తుండగా, మరో 35 శాతం మంది రహస్యంగా ఉంచాల్సిన వర్క్ప్లేస్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడుతున్నారట. ఇక సామాజిక సంబంధాలు, వ్యక్తిగత అనుబంధాల విషయంలో ఏఐని వాడే వారికి సహోద్యోగులు దూరంగా ఉంటున్నారట. ఒకింత నెగిటివ్గా చూస్తూ అటువంటి వాళ్లతో అంటీముట్టనట్టుగానే వ్యవహరిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముందే అడగండి
ముందస్తు అనుమతి లేకుండా మీటింగుల్లో 'ఏఐ నోట్మేకర్స్ను లేదా ట్రాన్స్స్క్రిప్షన్ టూల్స్'ను వాడటాన్ని అతిపెద్ద మిస్టేక్స్గా భావిస్తున్నారు. 'ఆఫీసుల్లో ఫాథోం, ఒట్టర్, గ్రనోలా లాంటి ఏఐ అసిస్టెంట్ల వాడకం బాగా పెరుగుతోంది. వాటి వల్ల సమావేశాల్లో సహజత్వం లేకుండా పోతూ రోబోటిక్గా అనిపిస్తోంది' అని ఓ కెరియర్ నిపుణుడు తన అనుభవాన్ని వివరించారు. మీటింగుల్లో మినిట్స్ రికార్డింగ్, నోట్స్ రాసేందుకు ఏఐ ఉపయోగిస్తుంటే ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అది మిస్సవ్వొద్దు
ఇంటి కంటే ఎక్కువ సమయం ఆఫీసులో గడుపుతుంటారు. అందుకే అక్కడ ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. సహోద్యోగులతో వ్యక్తిగత అనుబంధాలు కొనసాగించాలి. కష్టసమయాల్లో ఈ అనుబంధాలే సహానుభూతిని అందిస్తాయి. కానీ, మానవీయతతో స్పందించాల్సిన చోటా కొందరు ఉద్యోగులు ఏఐ టూల్స్ వాడుతున్నట్లు వెల్లడైంది.
మన ఓదార్పు చిన్నదే అయినప్పటికీ అది ఎదుటి వారి కష్టాన్ని తీర్చలేకపోయినా మాటలు ముఖ్యం. మనస్ఫూర్తిగా మనం ఇచ్చే ఆ ధైర్యమే వాళ్లకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఆఫీసు బంధాలు కృత్రిమంగా కనిపించొద్దంటే దయ, జాలి, ఓదార్పు లాంటి విషయాల్లో సహజసిద్ధంగా వ్యవహరించాలి. ఒకవేళ ఏఐతో డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసుకున్నా మీవైన మాటలతో మార్పులు, చేర్పులు చేసి మెయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
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