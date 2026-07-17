"AI మా జాబ్స్ అంతం చేస్తోంది - మేము మీ అంతు చూస్తాం!"
- ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టికర్తలకు లే-ఆఫ్ బాధితుల బెదిరింపులు! - మందుకెళ్తే చంపేస్తామంటూ తీవ్ర హెచ్చరికలు
Published : July 17, 2026 at 4:06 PM IST
AI : "మార్పు" ఎప్పుడైనా, ఏ రంగంలోనైనా సవాలుతో కూడుకున్నదే. సంప్రదాయవాదులు మార్పులను వ్యతిరేస్తుంటారు. ప్రోగ్రెసివ్ థాట్తో ఉండేవారు కొత్తదనం కావాల్సిందేనంటారు. ఇలా సంఘర్షణ ఉండడం సహజమే. అయితే, ఇప్పుడు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విషయంలో సరికొత్త తలనొప్పి మొదలైంది.
ఏఐ కారణంగా పలు రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కోతపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో జాబ్స్ కోల్పోతున్నవారు ఏఐ సృష్టికర్తలను బెదిరిస్తున్నారట! "మా ఉద్యోగాలు పోవడానికి మీ ఆవిష్కరణలే కారణం. వెంటనే ఆపేయకపోతే ప్రాణాలు తీస్తాం" అని హెచ్చరికలు చేస్తున్నారట! ఈ వార్నింగ్స్ ప్రభావం అల్లాటప్పాగా ఏమీలేదు. పలు సంస్థల సీఈవోలు, అధికారులు ప్రాణ భయం వ్యక్తం చేస్తున్నారట!!
చర్యలు మొదలు :
ఇలాంటి బెదిరింపులు నిత్యకృత్యం కావడంతో కంపెనీలు దిద్దుబాటు చర్యలు కూడా చేపట్టాయి. ప్రాణాలు తీస్తామనే హెచ్చరికలు, భద్రతాపరమైన బెదిరింపులు వస్తుండడంతో ఏఐ సృష్టికర్తలకు ఆయా కంపెనీలు సెక్యూరిటీని పెంచుతున్నాయని ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. ప్రధానంగా ఓపెన్ ఏఐ, ఆంథ్రోపిక్ వంటి సంస్థల్లోని పలువురు అధికారులకు ఈ తరహా బెదిరింపులు వస్తున్నాయని పేర్కొంది.
పలు ఘటనలు :
ఏప్రిల్ 15వ తేదీన ఆంథ్రోపిక్ ఆఫీసులోకి ఓ వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. బెదిరింపు ధోరణితో సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగిని ఫాలో అయ్యాడు. అయితే, ఎటువంటి హింసా చోటుచేసుకోకపోవడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
Open AI సీఈవో శామ్ ఆల్ట్మన్ ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం కూడా జరిగింది. టెక్సాస్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇందుకు కారణమని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అరెస్టు చేసిన అనంతరం విచారణలో కూడా సంచలన విషయాలు వెల్లడించాడు. AI సీఈవోలను, ఇన్వెస్ట్ చేసేవారిని అంతం చేయాలనే ప్లాన్ బయటపడినట్టు తేలింది.
ఇలాంటి చాలా ఘటనలను ఆంథ్రోపిక్ రిపోర్టు చేసింది. ఫేక్ ఐడెంటిటీతో ఆంథ్రోపిక్లో జాబ్కోసం అప్లై చేసిన ఓ వ్యక్తి, ఆఫీసుకు చేరుకొని తన జాబ్ పోయిందని, కంపెనీ అధికారుల ఫ్యామిలీల అంతు చూస్తానని హెచ్చరించాడు.
గత నెలలో ఓ వ్యక్తి, తనకు డబ్బు రిఫండ్ కాలేదని, కస్టమర్ కేర్లో మనిషి లేకపోవడమే ఈ పరిస్థితికి కారణమని, ఆంథ్రోపిక్ ఆఫీసుకు గన్తో వస్తానని ఓ వ్యక్తి బెదిరించాడు.
ఆన్లైన్ లో కూడా :
ఆన్లైన్ ద్వారా వచ్చే బెదిరింపులకు లెక్కే లేకుండా పోయింది. గడిచిన నాలుగు నెలల్లో 7 రెట్లు ఎక్కువయ్యాయట.
2024 సంవత్సరం నుంచే ఆంథ్రోపిక్ 24/7 సెక్యూరిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంది.
AI విషయంలో ఆందోళన చెందుతున్న అమెరికన్ల సంఖ్య భారీగా ఉందట. ఓ యూనివర్సిటీ సర్వేలో.. ఏఐ టెక్నాలజీతో మంచికన్నా చెడే ఎక్కువగా ఉందని 55 శాతం మంది అభిప్రాయపడ్డారట.
ఇలాంటి బెదిరింపుల వల్ల S&P 500 టెక్నాలజీ కంపెనీల రక్షణ బడ్జెట్ భారీగా పెరిగిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2021లో ఇది 26.8శాతం కాగా, 2025 నాటికే 38.1 శాతానికి ఎగబాకింది!
ఈ పరిస్థితులు చూస్తున్న ఏఐ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. "హీరో, విలన్ కొట్టుకొని కమెడియన్ను చంపేసినట్టు.. మా మీద పడతున్నారేంటి?" వాపోతున్నారు!